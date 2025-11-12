Manifestantes indígenas se enfrentan con la seguridad en la COP30
Varias decenas de manifestantes indígenas se enfrentaron este martes a agentes de seguridad de la COP30 en Belém al tratar de ingresar al interior del centro de conferencias, un incidente inhabitual en este evento.
Varias decenas de manifestantes indígenas se enfrentaron este martes a agentes de seguridad de la COP30 en Belém al tratar de ingresar al interior del centro de conferencias, un incidente inhabitual en este evento de la ONU, constataron periodistas de AFP.
Los indígenas se manifestaban bailando frente al edificio antes de ingresar, pero agentes de seguridad los empujaron hacia afuera.
Los agentes colocaron sillas y mesas en la entrada para impedir de nuevo su ingreso. Un periodista de AFP vio un policía evacuado en una silla de ruedas.
La seguridad de la COP está asegurada por la ONU en el interior del recinto, y por las autoridades locales brasileñas en el exterior.
Maria Clara, una manifestante de la asociación Rede Sustentabilidade de Bahia, explicó a la AFP que la protesta tenía como objetivo alertar sobre la situación de los "pueblos indígenas". "Estas voces son ignoradas", dijo.
La COP30 sobre cambio climático se celebra en esta ciudad amazónica del norte de Brasil entre el 10 y el 21 de noviembre.
