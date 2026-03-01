Manifestantes intentan asaltar zona donde se encuentra la embajada de EEUU en Bagdad

Manifestantes intentaron asaltar el domingo por la mañana la zona donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en la capital de Irak, tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en un ataque israeloestadounidense, según una fuente de seguridad local.

"Sus intentos han sido frustrados hasta ahora, pero siguen intentando" romper las líneas de las fuerzas de seguridad, aseguró esa fuente a la AFP.

Videos compartidos en las redes sociales mostraban a manifestantes lanzando piedras contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.

Un empleado de la AFP vio a cientos de personas ondeando banderas de grupos proiraníes.

La televisión estatal de Irán confirmó la muerte de Jamenei temprano el domingo, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el fallecimiento del clérigo de 86 años, al que describió como "una de las personas más malvadas de la historia".

Un triunvirato compuesto por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y otros dos altos cargos de la república islámica se encargarán de la transición tras la muerte de Jamenei, anunció además la prensa estatal, citando a un asesor.