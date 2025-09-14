Manifestantes invaden el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid (AFP)

Cientos de manifestantes propalestinos invadieron este domingo el recorrido de la última etapa de la Vuelta ciclista a España, antes del paso de los corredores, en pleno centro de Madrid, según constataron periodistas de la AFP.

En la Gran Vía, que los ciclistas deben recorrer varias veces en la capital española, los manifestantes derribaron las barreras instaladas a lo largo de la avenida, antes de corear llamados al boicot de Israel.

Además, la Vuelta modificó el recorrido de la última etapa a 80 kilómetros de la meta. La organización de la competición se vio obligada a desviar el paso de la carrera por la localidad de Alcobendas, debido a la gran cantidad de manifestantes que protestan contra la presencia de la formación Israel-Premier Tech.

meg-mdm/cyj/rsc/iga