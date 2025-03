Manifestantes judíos protestan en la Torre Trump para exigir liberación de activista propalestino

NUEVA YORK (AP) — Manifestantes de un grupo judío llenaron el vestíbulo de la Torre Trump el jueves para denunciar el arresto inmigratorio de Mahmoud Khalil, un activista propalestino que ayudó a liderar las protestas contra Israel en la Universidad de Columbia.

Los manifestantes de Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), que llevaban camisetas rojas con la inscripción “Los judíos piden dejar de armar a Israel” y sostenían pancartas, corearon “¡Devuelvan a Mahmoud a casa ahora!” en el vestíbulo de la planta baja del edificio ubicado en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York.

Después de advertirles que abandonaran el inmueble, la policía informó que arrestó a 98 personas que permanecieron allí bajo distintos cargos, como invasión de propiedad privada, obstrucción y resistirse a ser arrestados.

Khalil, residente permanente en Estados Unidos de 30 años de edad, que está casado con una ciudadana estadounidense y que no ha sido acusado de violar ninguna ley, fue arrestado frente a su apartamento en la ciudad de Nueva York el sábado y enfrenta la deportación. Está retenido en un centro de detención de inmigrantes de Luisiana.

El presidente Donald Trump ha afirmado que el arresto de Khalil fue el primero “de muchos por venir” y prometió en las redes sociales deportar a los estudiantes que, según él, participen en “actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios sobre la manifestación en la Torre Trump.

Entre los que participaron en la protesta del jueves estaba la actriz Debra Winger, que no fue detenida. Acusó al gobierno de Trump de no tener “ningún interés en la seguridad judía” y de “apropiarse del antisemitismo”.

“Sólo defiendo mis derechos, y defiendo a Mahmoud Khalil, que ha sido secuestrado ilegalmente y llevado a un lugar no revelado”, comentó Winger a The Associated Press, refiriéndose a cómo el abogado de Khalil no conocía su paradero inmediatamente después de su detención. “¿Te suena eso a Estados Unidos?”.

La manifestante Sophie Edelhart, una graduada de Barnard que estudia yiddish como parte de un programa de doctorado en Canadá, dijo que el edificio —que tiene una escalera mecánica dorada en la que Trump subió antes de anunciar su candidatura presidencial en 2016— era un objetivo simbólico.

La Torre Trump es la sede de la Organización Trump y donde se aloja el presidente cuando visita Nueva York. El rascacielos suele atraer manifestaciones, tanto en contra como a favor de su homónimo, aunque las protestas en su interior son menos habituales. El vestíbulo de varias pisos es accesible al público y conecta a los visitantes con restaurantes como el Trump Grill.

Los partidarios de Khalil afirman que su arresto es un ataque a la libertad de expresión y han organizado protestas en otros lugares de la ciudad y en todo el país. Cientos de personas se manifestaron el miércoles frente a un tribunal de Manhattan durante una breve audiencia sobre su caso.

La Universidad de Columbia fue un punto focal del movimiento de protesta contra la guerra en la Franja Gaza que se extendió en las universidades de todo Estados Unidos el año pasado y que llevó a más de 2.000 arrestos.

El jueves, Khalil y siete estudiantes identificados con pseudónimos demandaron a Columbia y a Barnard College para bloquear el pedido de una comisión legislativa de que se le entreguen los archivos disciplinarios de estudiantes involucrados en las protestas.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan contra las universidades, la Comisión de Educación y Fuerza Laboral y su presidente, el representante republicano Tim Walberg, busca un amparo permanente que le prohíba al Congreso hacer esos pedidos y a las universidades a aceptarlas.

La comisión envió una carta el mes pasado exigiendo que Columbia y Barnard facilitaran los registros o se arriesgarían a recibir miles de millones de dólares de financiación federal. Los demandantes sostienen que la comisión está abusando de su poder en un intento de “enfriar y suprimir el discurso y la asociación sobre la base del punto de vista expresado” y que su investigación “amenaza con infringir significativamente los derechos de la Primera Enmienda”.

“Esta demanda no cambia nada”, señaló Walberg en una declaración enviada por correo electrónico por un portavoz del comité, añadiendo que la información solicitada “es fundamental para su consideración de la legislación sobre esta cuestión” y sus esfuerzos para “hacer que las universidades rindan cuentas por sus fracasos para hacer frente al antisemitismo rampante en nuestros campus universitarios”.

Los portavoces de Barnard no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos en busca de comentarios. Columbia rechazó hablar del litigio pendiente.

Khalil, cuya esposa está embarazada de su primer hijo, terminó sus requisitos para obtener un máster en Columbia en diciembre. Nacido en Siria, es nieto de palestinos que fueron forzados a abandonar su tierra natal, dijeron sus abogados en un documento jurídico.

