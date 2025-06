Manifestantes llenan calles, parques y plazas de EE.UU. en protestas contra Trump

FILADELFIA (AP) — Numerosos grupos de manifestantes llenaron calles, parques y plazas el sábado en todo Estados Unidos para manifestarse contra el presidente Donald Trump, mientras las autoridades pedían calma y movilizaban tropas de la Guardia Nacional previo a un desfile militar para conmemorar el 250 aniversario del Ejército, que coincide con el cumpleaños del mandatario.

El mitin “No Kings” de Atlanta, con capacidad para 5000 personas, rápidamente alcanzó su límite, mientras miles de manifestantes más se congregaban fuera de la barrera para escuchar a los oradores frente al Capitolio estatal.

Una lluvia ligera e intermitente caía mientras los manifestantes con pancartas se reunían para el mitin principal en Love Park, Filadelfia, y gritaban ”¿De quién son las calles? ¡Son nuestras calles!” mientras marchaban por Ben Franklin Parkway hacia el Museo de Arte de Filadelfia.

Karen Van Trieste, una enfermera de 61 años que condujo desde Maryland, dijo que creció en Filadelfia y quería estar con un gran grupo de personas mostrando su apoyo.

“Siento que necesitamos defender nuestra democracia”, expresó. Le preocupa el despido de personal en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) por parte del gobierno de Trump, el destino de las comunidades inmigrantes y el intento de la administración de gobernar por decreto, comentó.

En algunos lugares, los organizadores repartieron banderitas estadounidenses mientras otros manifestantes llevaban versiones más grandes que ondeaban entre carteles que mostraban desde mensajes a favor de la democracia y los derechos de los inmigrantes hasta una variedad de expresiones anti-Trump.

En Charlotte, Carolina del Norte, las multitudes aplaudieron a los oradores contrarios a Trump en el First Ward Park de la ciudad y corearon “no tenemos reyes” antes de marchar detrás de una pancarta que decía “No Kings” (“Sin reyes”).

En Los Ángeles, la gente se reunió frente al Ayuntamiento mientras iniciaba un círculo de tambores y los manifestantes en el centro de Little Rock cruzaban un puente sobre el río Arkansas.

Según los organizadores, se planearon protestas en casi 2000 sitios en todo el país, desde manzanas y pequeños pueblos hasta escalinatas de tribunales y parques comunitarios, pero no hay eventos programados en Washington, D.C., donde el desfile militar tendrá lugar por la noche.

El Movimiento 50501, que organiza las protestas, dice que eligió el nombre “No Kings” para apoyar la democracia y hablar en contra de lo que califican como acciones autoritarias del gobierno de Trump.

El nombre 50501 representa 50 estados, 50 protestas, un movimiento. Las manifestaciones se producen tras las protestas que estallaron en todo el país por las redadas federales de inmigración que comenzaron la semana pasada y la orden de Trump de enviar la Guardia Nacional y los marines a Los Ángeles, donde los manifestantes bloquearon una autopista y prendieron fuego a varios autos. Filadelfia Miles de personas se reunieron en el centro de Love Park, donde los organizadores repartieron banderitas estadounidenses y muchos manifestantes llevaban carteles de protesta con mensajes como “lucha contra la oligarquía” y “deporta a los mini-Mussolinis” mientras esperaban que comenzara la marcha. Algunos carteles mostraban mensajes a favor de los derechos de los inmigrantes, como “El hielo equivocado se está derritiendo” y “Desenmascara el hielo”, aludiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, cuyas siglas (ICE) se traducen al español como “hielo”. Una mujer con una corona de hule espuma de la Estatua de la Libertad llevó un sistema de altavoces y dirigió un canto anti-Trump, cambiando la palabra “joven” en la canción “Y.M.C.A.” por “estafador”. Un hombre que vestía un atuendo de la era de la Guerra de Independencia estadounidense y un sombrero de tres picos sostenía un cartel con una cita que suele atribuirse a Thomas Jefferson: “Todo lo que la tiranía necesita para afianzarse es que las personas de buena conciencia permanezcan en silencio”. Minnesota El gobernador Tim Walz recurrió a las redes sociales para emitir una advertencia a los manifestantes mientras la policía trabajaba para localizar a un sospechoso en los ataques con arma de fuego contra dos legisladores demócratas y sus cónyuges en Minnesota. “Por precaución, mi Departamento de Seguridad Pública recomienda que la gente no asista a ningún mitin político hoy en Minnesota hasta que el sospechoso sea detenido”, escribió. Florida Unas 1000 personas se reunieron en los terrenos del antiguo Capitolio de Florida en Tallahassee, donde los manifestantes coreaban, “Así es como se ve la comunidad”, y llevaban carteles con mensajes como “una nación angustiada” y “la disidencia es patriótica”. Los organizadores del mitin pidieron explícitamente a la multitud que evitara cualquier conflicto con contramanifestantes y que tuviera cuidado de no cruzar la calle imprudentemente o interrumpir el tráfico. Los organizadores señalan que una marcha irá a las puertas de la mansión Mar-a-Lago de Trump en Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis advirtió a los manifestantes que “la línea es muy clara” entre la manifestación pacífica y la violencia, y que no la crucen. Convocando a la Guardia Nacional Gobernadores y funcionarios citadinos prometieron proteger el derecho a protestar y no mostrar tolerancia hacia la violencia. Los gobernadores republicanos de Virginia, Texas, Nebraska y Missouri movilizaban tropas de la Guardia Nacional para ayudar a las fuerzas del orden a gestionar las manifestaciones. Habrá “tolerancia cero” para la violencia, la destrucción o la interrupción del tráfico, y “si violas la ley, serás arrestado”, dijo el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, a los periodistas el viernes. En Missouri, el gobernador Mike Kehoe emitió un mensaje similar, prometiendo adoptar un enfoque proactivo y no “esperar a que el caos se desate”. Algunas agencias del orden público anunciaron que intensificarían sus esfuerzos para el fin de semana. En California, los patrulleros estatales estaban en “alerta táctica”, lo que significa que se cancelan todos los días libres de todos los agentes, mientras que el gobernador de Virginia Occidental puso a la policía estatal y a la Guardia Nacional en espera.

Gobernadores piden calma

En las redes sociales, el gobernador demócrata del estado de Washington, Bob Ferguson, pidió que las protestas fueran pacíficas durante el fin de semana para garantizar que Trump no envíe militares al estado.

“Donald Trump quiere poder decir que no podemos manejar nuestra propia seguridad pública en el estado de Washington”, dijo Ferguson.

En un comunicado emitido el viernes, la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, instó a los manifestantes “a permanecer pacíficos y calmados mientras ejercen su derecho a hacer oír sus voces establecido en la Primera Enmienda”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.