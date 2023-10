YAKARTA, Indonesia (AP) — Manifestantes marcharon el viernes desde varias mezquitas hasta la fuertemente custodiada embajada de Estados Unidos en la capital de Indonesia para denunciar el apoyo incondicional de Washington a Israel y exigir el final de los ataques aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza.

Hubo protestas similares ante la misión de Naciones Unidas, ubicada a unos pocos kilómetros (millas) de la embajada, y en el complejo del Ministerio de Exteriores indonesio. Las autoridades estimaron que alrededor de 1.000 personas participaron en las movilizaciones en toda Yakarta tras las oraciones de viernes en el país de mayoría musulmana más poblado del mundo.

La brutal incursión de los combatientes de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre hizo que Israel declarase la guerra al grupo insurgente que gobierna la Franja de Gaza. El sitio israelí al enclave y los bombardeos sobre el territorio palestino motivaron manifestaciones, a principios de semana, en universidades egipcias, dentro de un edificio de oficinas del Congreso en Washington, frente a la embajada de Israel en Bogotá o en las inmediaciones de la legación diplomática estadounidense en Beirut.

Casi dos semanas después del ataque de Hamas en Israel, las protestas continuaban mientras Israel se prepara para una esperaba invasión terrestre de Gaza.

Los manifestantes que marcharon hacia la embajada de Estados Unidos cortaron el tránsito a su paso mientras coreaban “Dios es grande” y “Salven a los palestinos”.

Ondeando banderas indonesias y palestinas y carteles con frases de apoyo a su causa, más de un centenar de ruidosos manifestantes se congregaron en una importante calle de Yakarta que pasa frente a la embajada.

“Estados Unidos sabe realmente que esta guerra y esta violencia ocurrieron porque los palestinos quieren liberarse de la ocupación israelí, pero cierran los ojos y fingen estar sordos”, dijo un orador ante la multitud. “Pedimos una solución de dos estados para los palestinos que ponga fin a la guerra”.

Algunos de los asistentes mostraron su ira quemando retratos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Unos 1.000 policías custodiaban las inmediaciones de la embajada, el cercano palacio presidencial y la misión de la ONU.

Indonesia no tiene una relación diplomática formal con Israel y en el país no hay legación diplomática israelí. Yakarta ha sido un firme defensor de los palestinos.

El presidente indonesio, Joko Widodo, condenó enérgicamente la explosión ocurrida el martes porla noche en un hospital de la Ciudad de Gaza lleno de palestinos heridos y de residentes que buscaban refugio. Según el mandatario, se trató de un ataque que violó el derecho humanitario internacional, aunque la causa del incidente en el hospital al-Ahli Hospital no se ha determinado.

Las evaluaciones estadounidenses indican que la explosión no estuvo causada por un ataque aéreo israelí, como reportó en un primer momento el Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamas. Israel presentó evidencias de video, audio y de otro tipo que, según sostiene, prueban que la explosión fue causada por un cohete mal disparado por los insurgentes palestinos, que niegan responsabilidad alguna.

The Associated Press no ha podido verificar de forma independiente ninguno de los reclamos ni evidencias presentadas por las partes.

“Ahora es el momento de que el mundo se una para construir la solidaridad global para resolver la cuestión palestina de forma justa”, dijo Widodo en una declaración televisada desde Arabia Saudí, donde asistía a la cumbre entre la ASEAN y el Consejo de Cooperación del Golfo.

En la capital de Corea del Sur, docenas de manifestantes corearon eslóganes, ondearon banderas palestinas y mostraron carteles contra Israel.

“¡Palestinos libres!", gritaron los manifestantes mientras sostenían pancartas que decían “Estamos con Gaza" o “Paren la masacre de Israel”.

“Por favor, preocúpense por las vidas humanas. Es lo único en lo que pienso", dijo Elshafei Mohamed, un egipcio de 25 años que estudia en Seúl. “Si realmente queremos ayudar, tenemos que llevar ayuda humanitaria de una vez a Gaza".

Más de 5.000 personas han muerto en Gaza e Israel desde el inicio de la guerra, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores.

La periodista de The Associated Press Niniek Karmini en Yakarta, Indonesia, y el videorreportero Yong Ho Kim en Seúl, Corea del Sur, contribuyeron a este despacho.