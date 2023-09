Decenas de manifestantes palestinos han provocado este martes una explosión en el muro que se encuentra en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que se han producido "violentos disturbios" en la valla en el norte de la región, mientras que el vídeo de la explosión ha sido compartido en redes sociales por el portal de noticias palestino Quds News Network.

"Las fuerzas de las FDI que operaban sobre el terreno respondieron con disparos de francotiradores y con medidas para dispersar las manifestaciones. Durante la violación del orden se lanzaron varias cargas y granadas, no hubo víctimas entre nuestras fuerzas", han publicado las FDI en X.

A pesar de informar sobre los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los manifestantes palestinos, las autoridades israelíes no se han pronunciado respecto a la explosión en la valla.

Los hechos han ocurrido después de que un informe revelase la posibilidad de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) reanudase las manifestaciones regulares por toda la frontera con Israel, aunque no hay confirmación oficial al respecto, según ha publicado el diario 'The Times of Israel'.

Estas protestas comenzaron a finales de marzo de 2018 y se produjeron de forma semanal hasta finales de 2019 con el objetivo de que Israel levantase las restricciones al movimiento de personas y mercancías en la Franja de Gaza, bloqueo justificado por Israel para evitar que Hamás consiga fortalecerse.

Las manifestaciones incluían episodios violentos en los que se lanzaban piedras, explosivos y bombas incendiarias contra las fuerzas israelíes e incluso se llegó a abrir fuego real contra ellos, además de intentar asaltar y sabotear la valla fronteriza, a lo que los soldados de Israel respondían con balas de goma, gases lacrimógenos y fuego real, provocando la muerte de más de 200 palestinos y miles de heridos.