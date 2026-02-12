Manifestantes presionan a Target para que se oponga a represión migratoria en Minnesota

NUEVA YORK (AP) — Activistas planeaban protestas el miércoles en más de dos docenas de tiendas Target en Estados Unidos para presionar a la cadena minorista a que adopte una postura pública contra la represión migratoria, iniciada hace 5 semanas en su estado de origen, Minnesota.

ICE Out Minnesota, una coalición de grupos comunitarios, líderes religiosos, sindicatos y otros críticos de la operación federal, convocó a que las sentadas y otras manifestaciones continúen en locales de Target durante una semana completa. La sede de la compañía está en Minneapolis, donde el mes pasado agentes federales mataron a dos residentes que habían participado en protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y su nombre adorna el estadio de béisbol de las Grandes Ligas de la ciudad y un estadio donde juega su equipo de baloncesto.

“Dicen ser parte de la comunidad, pero no se enfrentan al ICE”, declaró Elan Axelbank, integrante del capítulo en Minnesota de Socialist Alternative, que dice ser un grupo político revolucionario. Él organizó una protesta el miércoles afuera de una tienda Target en el distrito comercial Dinkytown de Minneapolis.

Además se programaron manifestaciones en St. Paul, Minnesota; Boston; Chicago; Honolulu; Filadelfia; Pittsburgh; Raleigh, Carolina del Norte; San Diego; Seattle y otras ciudades, al igual que en zonas suburbanas de Minnesota, California y Massachusetts. Target declinó el miércoles hacer comentarios sobre las protestas.

Target se convirtió por primera vez en un blanco para los críticos del incremento en las redadas migratorias por parte del gobierno del presidente Donald Trump después de que un video, ampliamente difundido, mostrara a agentes federales deteniendo el mes pasado a dos empleados de Target en una tienda en el suburbio de Richfield, en el área de Minneapolis. Luis Argueta, portavoz de Unidos Minnesota —una organización de defensa de la justicia social liderada por inmigrantes e integrante de la coalición ICE Out Minnesota—, dijo que su grupo está concentrando sus protestas en la tienda de Richfield.

Una de las exigencias de las protestas del miércoles es que Target niegue la entrada a agentes federales a sus tiendas, a menos que cuenten con órdenes judiciales que autoricen efectuar arrestos.

Algunos abogados han sostenido que cualquiera, incluidos agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE sin órdenes firmadas, puede entrar a las áreas públicas de un negocio cuando lo desee. Esas áreas públicas incluyen zonas de restaurantes, estacionamientos abiertos, vestíbulos de oficinas y pasillos de compras, pero no oficinas traseras, cocinas cerradas u otras áreas de un negocio que por lo general están vedadas al público y donde razonablemente cabría esperar privacidad, según esos abogados.

Target no ha comentado públicamente sobre la detención de empleados de la tienda. Su director general, Michael Fiddelke —quien asumió la dirección de Target el 2 de febrero—, envió un mensaje en video a los 400.000 trabajadores de la empresa dos días después de que un agente de la Patrulla Fronteriza y un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le dispararan el 24 de enero a Alex Pretti, un residente de Minneapolis, quitándole la vida.

Fiddelke dijo que la “violencia y la pérdida de vidas en nuestra comunidad es increíblemente dolorosa”, pero no mencionó las redadas migratorias ni la muerte a tiros de Pretti, un enfermero de terapia intensiva en un centro médico en Minneapolis para veteranos de guerra, y de Renee Good, madre de tres hijos, a quien un agente del ICE le disparó dentro de su automóvil.

Fiddelke fue uno de 60 directores generales de empresas con sede en Minnesota que, tras la muerte de Pretti, firmaron una carta abierta en la que pidieron “una distensión inmediata de las tensiones, y que funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales”.

Las protestas por su presunta falta de oposición a la ofensiva migratoria en Minnesota llegan un año después de que Target enfrentara protestas y boicots por la decisión de la empresa de dar marcha atrás a sus iniciativas en pro de la diversidad, la equidad y la inclusión. En ese momento, los críticos dijeron que la decisión representaba una traición al compromiso filantrópico del gigante minorista de combatir las disparidades raciales y promover valores progresistas en Minneapolis, una ciudad de tendencias liberales, y más allá.

La cadena minorista también lidia con una persistente caída en las ventas. Los críticos se han quejado de que las tiendas están desordenadas y les hace falta el estilo de bajo costo que hace mucho le valió al minorista el apodo de “Tarzhay”.

Aunque las protestas del miércoles apuntaron a una fracción diminuta de las casi 2.000 tiendas de la empresa, la atención negativa está siendo otra distracción para el negocio de Target, señaló Neil Saunders, director general de la división minorista de la firma de investigación de mercado GlobalData.

“Esto ha secuestrado la agenda", apuntó Saunders. "Y para Target es una distracción que preferirían evitar”.

En días recientes, una coalición nacional de congregaciones menonitas organizó cerca de una decena de manifestaciones dentro y fuera de tiendas Target en todo el país, cantando e instando a Target a pedir públicamente al Congreso que le retire los fondos al ICE, entre otras exigencias.

Un portavoz de Mennonite Action indicó que la coalición no estaba vinculada formalmente con ICE Out, pero que seguía el ejemplo de los organizadores en Minneapolis.

La reverenda Joanna Lawrence Shenk, pastora asociada de la Iglesia First Mennonite de San Francisco, indicó que el grupo no planeaba efectuar acciones el miércoles, pero que estaba trazando eventos de canto colectivo para el fin de semana en sucursales de Target de un puñado de pueblos y ciudades, incluidos Pittsburgh y Harrisonburg, Virginia. Calculó que cuando concluya el fin de semana habrán participado más de 1.000 miembros de las congregaciones.

Shenk indicó que los menonitas cantan “This Little Light of Mine” y otras canciones e himnos góspel.

“El canto fue una expresión de nuestro amor por los vecinos inmigrantes que están en riesgo ahora mismo, y que también forman parte de nuestra congregación", apuntó Shenk. "Para nosotros, no se trata sólo de solidarizarnos con los demás, sino también de proteger a las personas vulnerables”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.