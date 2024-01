Un grupo de manifestantes en defensa de un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás han bloqueado el tráfico en la Interestatal 5 en dirección norte durante más de tres horas en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, provocando un atasco de diez kilómetros.

Poco después del comienzo del bloqueo, alrededor de la 13.15 horas (hora local), la Patrulla del Estado de Washington ha publicado que "los soldados se acercan para encargarse" y el Departamento de Policía de Seattle ha pedido a la gente que evitara la zona, según ha informado el periódico 'The Seattle Times'.

Cientos de manifestantes se han reunido en la autopista y a lo largo de los pasos elevados de Denny Way y Olive Way para comunicar que "no puede haber nada como de costumbre" mientras los dólares de los impuestos estadounidenses sigan ayudando a financiar la guerra de Israel en Gaza, ha dicho Michael Grant, de la Voz Judía por la Paz de Seattle, uno de los grupos organizadores de la protesta, quien ha añadido que "estamos teniendo que escalar nuestras demandas al corazón de Seattle".

Antes de que las autoridades comenzaran a desviar el tráfico para mantener a los conductores fuera de la I-5 en dirección norte, algunos de los manifestantes han entregado panfletos a los conductores en los que se disculpaban por las molestias y decían: "No habríamos tomado esta medida si no fuera una emergencia de vida o muerte para miles, si no millones, de personas".

Grant ha asegurado que los manifestantes esperan presionar a las empresas y políticos locales para que apoyen un alto el fuego, incluida la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la senadora de Washington Patty Murray.

Alice Green, miembro del Partido Verde local que ha asistido a la manifestación, ha denunciado que estaba molesta porque "Biden fue muy rápido en dar dinero para bombas y ayuda militar", mientras que otras necesidades como vivienda, alivio de la deuda estudiantil y atención médica "se han reducido o no ha sido abordado".

A las 15.40 horas la Policía de Seattle ha publicado en la red social X, antes Twitter, que las fuerzas del orden habían dado una orden de dispersión para que los manifestantes despejaran la autopista, sin embargo, los manifestantes han dicho que no han recibido ninguna orden de ese tipo.

Alrededor de las 16.45 horas, los manifestantes han abandonado la autopista, dejando atrás los coches y la Policía no parece que haya realizado ningún arresto.