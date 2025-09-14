Manifestantes pro Palestina interrumpen la última etapa de la Vuelta a España

MADRID (AP) — Protestas pro palestinas interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España.

Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid el domingo. Algunos manifestantes que portaban pancartas anti Israel bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse.

Más de 1500 agentes de policía han sido desplegados antes de la etapa final de la carrera ciclista de tres semanas.

El evento del Grand Tour se convirtió en un campo de batalla diplomático y fue en gran medida interrumpido por manifestantes en contra de la presencia del equipo Premier Tech, de propiedad israelí, que anteriormente en la carrera quitó su nombre de sus uniformes.

Seis de los últimos diez días de carrera fueron acortados o interrumpidos.

