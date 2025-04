Manifestantes protestan contra el gobierno de Trump en NY, Washington y otras partes de EEUU

NUEVA YORK (AP) — Opositores al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salieron el sábado a las calles de comunidades grandes y pequeñas de todo el país, denunciando lo que consideran amenazas a los ideales democráticos de la nación.

Los dispares eventos fueron desde una marcha por el centro de Manhattan y una manifestación frente a la Casa Blanca hasta una protesta en un evento en Massachusetts para conmemorar “el disparo que se escuchó en todo el mundo” el 19 de abril de 1775, que anunció el inicio de la Guerra de Independencia estadounidense hace 250 años.

Thomas Bassford fue uno de los que se unieron a los manifestantes en la recreación de las Batallas de Lexington y Concord, en las afueras de Boston. El albañil jubilado de 80 años de Maine dijo que creía que, actualmente, los estadounidenses están siendo atacados por su propio gobierno y necesitan levantarse contra él.

“Este es un momento muy peligroso en Estados Unidos para la libertad”, expresó Bassford, mientras asistía al evento con su pareja, su hija y dos nietos. “Quería que los chicos aprendieran sobre los orígenes de este país y que a veces tenemos que luchar por la libertad”.

En Denver, cientos de manifestantes se reunieron en el Capitolio del Estado de Colorado con pancartas donde expresaban su solidaridad con los inmigrantes y decían al gobierno de Trump: ”¡Manos fuera!” La gente ondeaba banderas estadounidenses, algunas de ellas al revés para señalar angustia.

Miles de personas también marcharon por el centro de Portland, Oregon, mientras que, en San Francisco, cientos formaron las palabras “Impeach & Remove” (“Impugnar y retirar”) en una playa de arena a lo largo del océano Pacífico, también con una bandera estadounidense invertida. La gente caminó por el centro de Anchorage, Alaska, con carteles hechos a mano donde enumeraban las razones por las que se manifestaban, entre ellos, uno que decía: “No hay cartel lo suficientemente GRANDE para enumerar TODAS las razones por las que estoy aquí”.

En otros lugares, se planearon protestas fuera de los concesionarios de automóviles Tesla contra el asesor multimillonario de Trump, Elon Musk, y su papel en la reducción del gobierno federal. Otros organizaron eventos más orientados al servicio comunitario, como colectas de alimentos, talleres educativos y voluntariado en refugios locales.

Las protestas se producen dos semanas después de que se realizaran manifestaciones similares a escala nacional.

Los organizadores dicen que se oponen a lo que califican como violaciones de los derechos civiles y constitucionales por parte de Trump, como los esfuerzos para deportar a numerosos inmigrantes y reducir el gobierno federal al despedir a miles de trabajadores gubernamentales y cerrar efectivamente agencias enteras.

Algunos de los eventos se inspiraron en el espíritu de la Guerra de Independencia, diciendo “no a los reyes” y llamando a resistir a la tiranía.

En Anchorage, un recreador colonial con vestimenta de la época sostenía un cartel que decía “No a los reyes” mientras la persona a su lado levantaba una cartulina que decía en parte: “La Edad Feudal ha TERMINADO”.

George Bryant, residente de Boston, quien participó en las protestas en Concord, Massachusetts, dijo que le preocupaba que Trump estuviera creando un “estado policial” en Estados Unidos mientras sostenía un cartel que decía: ”¡El régimen fascista de Trump debe irse ahora!”.

“Está desafiando a los tribunales. Está secuestrando estudiantes. Está destrozando los controles y equilibrios”, comentó Bryant. “Esto es fascismo”.

En Washington, Bob Fasick dijo que asistió a la manifestación cerca de la Casa Blanca porque le preocupan las amenazas al derecho al debido proceso, protegido constitucionalmente, así como a la Seguridad Social y otros programas de la red de seguridad federal.

Entre otras cosas, el gobierno de Trump ha avanzado para cerrar oficinas de campo de la Administración del Seguro Social, recortar fondos para programas de salud gubernamentales y reducir protecciones para las personas transgénero.

“No puedo quedarme quieto sabiendo que, si no hago nada y todos no hacen algo para cambiar esto, el mundo que estamos dejando colectivamente para los niños pequeños, para nuestros vecinos, simplemente no es uno en el que quisiera vivir”, dijo Fasick.

En Columbia, Carolina del Sur, varios cientos de personas protestaron en el capitolio estatal con carteles que decían “Lucha ferozmente, Harvard, lucha”.

Y en Manhattan, los manifestantes protestaron contra las continuas deportaciones de inmigrantes mientras marchaban desde la Biblioteca Pública de Nueva York hacia el norte, hacia Central Park, pasando frente a la Torre Trump.

“Sin miedo, sin odio, sin ICE en nuestro estado”, coreaban al ritmo constante de tambores, mencionando las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Marshall Green, quien estuvo entre los manifestantes, dijo que le preocupaba especialmente que Trump haya invocado la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de guerra de 1798 al afirmar que el país está en guerra con bandas venezolanas vinculadas al gobierno de la nación sudamericana, aunque en una reciente evaluación de inteligencia de Estados Unidos no se encontró ninguna coordinación entre ellas.

“El Congreso debería intervenir y decir que no, no estamos en guerra. No puedes usar eso”, dijo el hombre de 61 años de Morristown, Nueva Jersey. “No puedes deportar personas sin el debido proceso, y todos en este país tienen derecho al debido proceso sí o sí”.

Mientras tanto, Melinda Charles, de Connecticut, dijo que le preocupaba la “extralimitación ejecutiva” de Trump, citando enfrentamientos con los tribunales federales, la Universidad de Harvard y otras universidades de élite.

“Se supone que debemos tener tres ramas de gobierno iguales”, señalo, “y tener la rama ejecutiva volviéndose tan fuerte es simplemente increíble”.

Los reporteros de The Associated Press Claire Rush en Oregon, Joseph Frederick en Nueva York, Rodrique Ngowi en Massachusetts, Nathan Ellgren en Washington y Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.