Manifestantes protestan de nuevo en la capital de Irán, según video verificado por AFP

Manifestantes tomaron las calles de Irán este viernes por la noche, pese al corte de internet y las amenazas de las autoridades, según un video verificado por AFP grabado en el distrito de Sadatabad, en el noroeste de Teherán.

En las tomas a las que tuvo acceso AFP se ve a gente dando golpes a cacerolas y gritando lemas contra el gobierno como "muerte a Jamenei", en referencia al líder supremo el ayatolá Alí Jamenei. También hay conductores tocando el claxon en señal de apoyo.

En otras imágenes publicadas en redes sociales se veían protestas parecidas en otras partes de Teherán. Canales en farsi radicados fuera de Irán divulgaron videos de manifestaciones en la ciudad de Mashhad, en el este; en Tabriz (norte) e incluso en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.