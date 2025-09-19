LA NACION

Manifestantes se concentran por Gaza ante el Kursaal antes de la gala de inauguración del Festival

Manifestantes se concentran por Gaza ante el Kursaal antes de la gala de inauguración del Festival

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Manifestantes se concentran por Gaza ante el Kursaal antes de la gala de inauguración del Festival
Manifestantes se concentran por Gaza ante el Kursaal antes de la gala de inauguración del Festival

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

Manifestantes se han concentrado este viernes a favor de Gaza ante el Kursaal, donde a las 20.30 horas está previsto que arranque la gala de inauguración de la 73ª edición del Festival de San Sebastián. Los manifestantes han sido convocados por el Comité de Solidaridad Euskal Herria Palestina, alrededor de las 19.00 horas, y la protesta ha contado con el apoyo de varios asistentes al Festival que esperaban en la alfombra roja la llegada de las primeras estrellas. En la concentración se han ondeado banderas de Palestina y los manifestantes han mostrado cartulinas en las que aparecía pintada la bandera palestina. Algunas personas también llevaban pañuelos palestinos. Durante la concentración se han escuchado gritos de "No es una guerra, es un genocidio" o "Voy por ti, Israel. Palestina askatu". Asimismo, se han repartido pegatinas con la bandera israelí tachada y el mensaje 'Israel boikot'.

LA NACION
Más leídas
  1. Impactante derrumbe de un puente ferroviario de más de 100 años
    1

    Al agua: impactante derrumbe de un puente ferroviario de más de 100 años

  2. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    2

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  3. El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones
    3

    El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones

  4. Cayó el último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López
    4

    Detuvieron al último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López

Cargando banners ...