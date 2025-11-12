Manifestantes se enfrentan con personal de seguridad fuera de la sede de la COP30

BELÉM, Brasil (AP) — Un grupo de activistas se enfrentó el martes con personal de seguridad fuera de la sede de la cumbre climática de las Naciones Unidas en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, intentando brevemente abrirse paso hacia el interior del recinto hasta que fueron repelidos. Al menos un guardia resultó herido, según un testigo.

La confrontación ocurrió al final del día, mientras la gente salía del lugar.

La oficina de la presidencia de la COP30, que coordina y preside las negociaciones climáticas, remitió cualquier pregunta a la ONU, diciendo que estaban a cargo de la seguridad. La oficina climática de Naciones Unidas no respondió de momento a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Agustín Ocaña, coordinador de movilización juvenil para Global Youth Coalition, dijo a la AP que se encontraba fuera del lugar cuando vio a dos grupos de personas —algunos con camisetas amarillas y otros con vestimentas típicas de comunidades indígenas— caminando hacia el lugar.

Dijo que al principio sólo estaban bailando y cantando, y decidió seguirlos porque tiene algunos amigos en el grupo indígena.

No vio qué grupo fue el primero en abrirse paso entre los filtros de seguridad, pero relató que las cosas se intensificaron cuando los guardias de seguridad cerraron las puertas por la fuerza y pidieron refuerzos.

Ocaña dijo que algunas de las personas que entraban gritaban consignas de "No pueden decidir por nosotros sin nosotros", refiriéndose a las tensiones sobre la participación de los pueblos indígenas en la conferencia.

Durante el enfrentamiento, Ocaña vio a miembros de ambos bandos intercambiando golpes con pequeños contenedores de plástico utilizados para guardar objetos en los filtros de seguridad. Un guardia sangraba de la cabeza como resultado de un golpe y afirmó que vio a dos o tres personas con moretones.

Ocaña comentó que algunas comunidades indígenas se han sentido frustradas al ver cómo se destinan recursos para construir "una ciudad completamente nueva" cuando hay tantas necesidades de educación, salud y protección de los bosques en otros lugares.

"No hacían esto porque fueran malas personas. Están desesperados tratando de proteger su tierra, el río", aseguró Ocaña.

"Es importante que el mundo sepa que esto es sólo una pequeña parte de lo que puede suceder si seguimos teniendo estas interminables conversaciones sobre cómo vamos a proteger el planeta mientras seguimos destruyéndolo", añadió.

___

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.