Manifestantes y rivales protestan en los hoteles en los que se aloja a inmigrantes por todo Reino Unido

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

Grupos de manifestantes se han concentrado este sábado ante los hoteles en los que se aloja a inmigrantes en varias ciudades de Reino Unido bajo el lema "Abolamos el sistema de asilo" que han tenido como respuesta otras tantas contramanifestaciones. En algunos puntos se han producido disturbios y enfrentamientos con la Policía.

Ha habido manifestaciones en ciudades inglesas como Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle, Horley y en el Canary Wharf --Muelle Canario--, en el centro de Londres. También ha habido protestas en Aberdeen y Perth (Escocia) y en Mold y Flintshire (Gales).

En respuesta, Stand Up to Racism (Álzate Frente al Racismo) ha convocado concentraciones en Bristol, Cannock, Leicester, Liverpool, Newcastle, Wakefield, Horley y Long Eaton, en Derbyshire.

Agentes de Policía a caballo han intervenido en Bristol para separar a ambos grupos en el parque Castle. En la ciudad se ha implantado una "zona de dispersión" que otorga competencias adicionales a los agentes para evacuar a individuos o grupos por "acoso, alarma o molestias".

Por otra parte, en Horley unos 200 manifestantes antiinmigración ataviados con banderas inglesas y británicas se han enfrentado a unos 50 activistas de Stand Up to Racism. "¡Decidlo alto, decidlo claro: los refugiados aquí son bienvenidos!", han coreado los contramanifestantes.

