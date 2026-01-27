Maniobras de EEUU y Filipinas en aguas disputadas elevan la tensión con China

MANILA, 27 ene (Reuters) - Los ejércitos de Filipinas y Estados Unidos navegaron juntos esta semana en un banco de arena disputado en el mar de China Meridional, según informaron el martes las fuerzas armadas de Manila, en unos ejercicios conjuntos destinados a facilitar la cooperación entre los aliados del tratado

Los compromisos militares entre ambos países se han disparado bajo el mandato del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., que se ha acercado a Washington en respuesta a la creciente presencia de China en el mar de China Meridional

El undécimo simulacro de este tipo entre Estados Unidos y Filipinas desde noviembre de 2023 se celebró en el banco de arena Scarborough, en aguas del mar de China Meridional, en la zona económica exclusiva de Filipinas, que China también reclama como parte de su territorio

"El éxito de estas actividades mejoró la coordinación, la competencia táctica y el entendimiento mutuo entre las fuerzas aliadas", dijeron las fuerzas armadas filipinas en un comunicado

En el acto participaron la fragata filipina Antonio Luna, un buque de patrulla costera de la guardia costera filipina, así como dos aviones militares y un helicóptero

El Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos desplegó el John Finn, un destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke que transitó por el estrecho de Taiwán hace dos semanas, y un helicóptero MH-60R Seahawk

El martes, el Mando del Teatro Sur del ejército chino dijo que realizó una patrulla rutinaria en el mar de China Meridional entre el domingo y el lunes, sin especificar el lugar

"Filipinas cooptó a países de fuera de la región para organizar las llamadas 'patrullas conjuntas', perturbando la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional", dijo en un comunicado

"Las fuerzas de mando del teatro de operaciones salvaguardarán resueltamente la soberanía territorial nacional y los derechos e intereses marítimos, y defenderán con firmeza la paz y la estabilidad regionales"

China reclama la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional, incluidas partes de las zonas económicas exclusivas de Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. (Información de Mikhail Flores; Información adicional de Ethan Wang en Pekín; edición de David Stanway y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)