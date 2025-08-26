Mann, del Banco de Inglaterra, aboga por un mantenimiento de las tasas

LONDRES, 26 ago (Reuters) -

Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, dijo el martes que veía motivos para mantener las tasas de interés bancarias de forma persistente, pero que estaba dispuesta a recortarlos enérgicamente si se materializaban los riesgos a la baja para el crecimiento.

"Un mantenimiento más persistente de las tasas de interés bancarios es apropiado en estos momentos, para sostener la política monetaria restrictiva, pero no más restrictiva, necesaria para evitar que persista la inflación", dijo Mann en declaraciones publicadas por el Banco de Inglaterra. "Sin embargo, estoy preparada para una medida de política monetaria contundente, en forma de recortes mayores y más rápidos de las tasas bancarias, si los riesgos a la baja de la demanda interna empiezan a materializarse", añadió.

Mann, que votó en contra del recorte de tasas de un cuarto de punto de este mes, hablará el martes en una conferencia con motivo del centenario del Banco de México. (Reporte de David Milliken; edición en español de Javier López de Lérida)