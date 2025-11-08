Mano a mano entre Ogier y Evans a una jornada del final del rally de Japón

El francés Sébastien Ogier y el británico Elfyn Evans mantienen un mano a mano por la victoria en el rally de Japón a falta de la jornada dominical, con el piloto galo aventajando en 6,5 segundos a su rival, que podría coronarse campeón del mundo.

Los dos pilotos de Toyota aumentaron las diferencias con respecto a sus rivales, con el francés Adrien Fourmaux en el podio provisional, a casi 24 segundos del líder, cuando el domingo se pueden acumular puntos adicionales al coincidir el "Super Sunday" y el "Super Stage".

Evans llegó a Japón, penúltima carrera de la temporada del WRC, con 13 puntos de diferencia sobre Ogier en el campeonato del mundo.

Un piloto puede sumar un máximo de 35 puntos en una prueba mundialista: 25 por la victoria en la general, 5 por el "Super Sunday", en la que solo se tiene en cuenta la clasificación del domingo, y otros cinco en la "Power Stage", la última especial del rally, que otorga puntos adicionales a los cinco primeros.

El domingo podría disputarse en condiciones climáticas diferentes a las primeras jornadas, ya que se anuncian fuertes lluvias, con lo que las carreteras de la prefectura de Aichi podrían quedar muy resbaladizas, por la gran cantidad de hojas muertas y musgo que hay en los tramos que atraviesan densos bosques en esta zona no alejada del Monte Fuji.

Ganador en Japón en 2023 y 2024, el galés de 36 años busca su primer título mundial, mientras que para Ogier sería el 9º e igualaría el récord de su compatriota y leyenda del rally Sébastien Loeb.

Clasificación del rally de Japón tras la jornada del sábado:

1. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) 02h32:55.0

2. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +6.5

3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +23.6

4. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +45.4

5. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) +02:34.5

...

Ganadores de los tramos especiales cronometrados: Sébastien Ogier (ES2, ES5, ES6, ES12, ES13, ES14), Elfyn Evans (ES4, ES7, ES10, ES11), Adrien Fourmaux (ES8, ES9), Kalle Rovanperä (ES1), Takamoto Katsuta (ES3)

