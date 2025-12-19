Manolo García pone el pie al público en su primera noche de teatros en Madrid "haciendo canciones para la gente"

MADRID, 20 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La gira de teatros de Manolo García ha llegado este viernes a Madrid, ciudad en la que hace doblete (el segundo concierto está previsto para este martes 23 de diciembre) y en la que el cantante siempre triunfa y emociona a partes iguales, ya sean en grandes recintos como en formatos más íntimos, donde despliega un universo creativo que parece no tener fin. En esta ocasión, el de Barcelona ha presentado en el Palacio Municipal - Ifema Madrid su décimo disco en solitario, "Drapaires Poligoneros", publicado el pasado 31 de octubre, que ha ido intercalando con las canciones de su primer trabajo en solitario, "Arena en los bolsillos", con el que comenzó una trayectoria que cumple más de dos décadas sin Quimi Portet. Ese trabajo, publicado en 1998 y distinguido con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música, aún sigue en la memoria de sus admiradores, con clásicos atemporales que continúan vigentes en varias generaciones, como se ha podido constatar en un recinto cálido de emociones, en contraste con la gélida noche de la capital. Con todas las entradas agotadas, tanto en Madrid como en las otras 15 ciudades españolas, Manolo García ha vuelto a demostrar este viernes su conexión con el público, con un directo cargado de emoción, poesía y la personalidad artística que le convierten en una de las figuras más queridas del panorama nacional. No es la primera vez que el cantante conecta con sus fans a través de este formato. La última gira por teatros tuvo lugar en 2023, cuando también recorrió las mejores salas de la geografía española para dirigirse al público de una forma más cercana. Así, este 19 de diciembre, Manolo García ha irrumpido en el escenario llamando a una puerta de atrezzo, que se iba abriendo para dar paso al resto de componentes de la banda, rodeados de guiños oníricos, proyecciones naturalistas, acuarelas y figuras de estilizados flamencos rosas. Y en medio, la voz de Manolo García que ha entonado a partir de las 20.30 horas algunas de sus nuevas canciones como "Pequeña e ingenua reflexión" a la que ha seguido "Zapatero", que ha levantado los primeros vítores del público. "Tenía mis cintas y llegué a tener casi 200 vinilos. Antes cualquier cosita era emocionante, como Led Zeppelin o Serrat, canciones que ahora llevamos pegadas a la piel y vamos a seguir haciendo canciones para la gente", ha enfatizado. Han seguido después temas como "Lloraré", "A quien tanto he querido", "Fuego fatuo" o "Del bosque de tu alegría", para dedicar después este concierto a los autónomos. "Que alguien esté hasta las pelotas no mola nada", ha ironizado. Con "Como quién da un refresco", el auditorio se ha puesto en pie y, a partir de ese momento, en pocas ocasiones ha vuelto a permanecer sentado en sus butacas. Por ello, Manolo García ha destacado la importancia de "disfrutar con los demás". "Ahora que está el asunto resuelto, se agradece la emoción por la música y sentir un hermanamiento", ha reconocido. "NO QUIERO VIVIR DEL PASADO" No han faltado tampoco temas como "Un nudo gordiano", "Lustre y lumbre", "Mujer sola, hombre solo" o "No estás solo, tienes tu voz". "Canto canciones nuevas porque quiero vivir del presente, en un hoy, no quiero vivir del pasado", ha afirmado el cantante. Su público ha coreado todas las canciones pero ha vibrado especialmente con las más antiguas, como "Sobre el oscuro abismo en que te meces", "A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando" o "Prefiero el trapecio", así como una maravillosa versión acústica y aflamencada de "La sombra de una palmera", a la que han seguido "Carbón y ramas secas", que ha desatado la locura entre los asistentes, al bajar García del escenario y cantar por los pasillos del pabellón, al igual que con "Pájaros de barro". "Esto es una democracia, que nadie abuse de nadie. Queremos que estéis todos contentos, queremos cantar y respirar", aseguraba el cantante antes de una breve pausa, que ha dado paso a "Somos levedad", en la que ha intercalado versos de Machado ("caminante no hay camino"), "Nunca el tiempo es perdido", "Un poco de amor" y "Viernes". Pero el público quería más y no dejaba marchar a su ídolo, que ha tenido que regresar al escenario para deleitar con varias rancheras y desatar la locura con "Insurrección", antesala uno de los regresos más esperados de 2026: el del Último de la Fila.