Manos Limpias pide al CGPJ que ampare a los jueces de Begoña Gómez y David Sánchez por las declaraciones del Presidente

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Manos Limpias ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "incoe con la máxima diligencia una resolución de amparo" al juez Juan Carlos Peinado --que investiga a Begoña Gómez-- y a la juez Beatriz Biedma --que procesó a David Sánchez-- por las declaraciones de anoche del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El sindicato se ampara en que ejerce la acusación popular en ambos procedimientos judiciales para dirigirse al CGPJ y reclamar que actúe ante las declaraciones de Sánchez, que tacha de "injerencia intolerable en las instrucciones que están llevando a cabo los jueces Peinado y Biedma".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama también al órgano de gobierno de los jueces que "garantice que no pueda haber la más mínima injerencia en la actuación de los procedimientos que están instruyendo ambos jueces". Sánchez aseguró anoche en una entrevista en el 'Telediario' de TVE que creía que "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia".

El presidente del Gobierno incidió en que ello hace un "daño terrible" al Poder Judicial y apeló a una reflexión del CGPJ sobre "cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como la forma".

CGPJ RECHAZÓ UNA PETICIÓN SIMILAR EN DICIEMBRE

Manos Limpias considera que el jefe del Ejecutivo efectuó anoche "manifestaciones claramente descalificadoras y de alguna manera amenazantes a las instrucciones que el juez Peinado está llevando a cabo con respecto a su esposa y contra la juez Beatriz Biedma en la instrucción que está llevando a cabo contra su hermano". No es la primera vez que una acusación popular pide al CGPJ que ampare a un juez. El pasado diciembre, las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' solicitaron el amparo al propio juez Peinado ante los pronunciamientos del Gobierno sobre la investigación, pero el órgano de gobierno de los jueces inadmitió la petición por falta de legitimación.