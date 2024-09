Manu Chao mantiene su canto a la "libertad" en nuevo álbum 17 años después de su último disco

El cantante francés de origen español Manu Chao lanza el viernes su álbum "Viva Tú", su primer disco de estudio en 17 años que busca dar un nuevo tono a sus ritmos latinos, que conquistaron a una generación.

"¡Gracias por su energía!", gritó sonriente a la multitud el martes el cantante de 63 años en la carpa del centro cultural Kilowatt, un espacio alternativo del municipio de Vitry-sur-Seine, en las afueras de París.

Con un espectáculo acústico, el excantante de Mano Negra se mantuvo fiel a su estilo alternativo, que mezcla influencias europeas y latinoamericanas, y deleitó a un público para quienes sus canciones están asociadas a "buenos recuerdos".

El concierto de dos horas incluyó algunos de los temas de su primer disco en solitario "Clandestino" (1998) y sus mayores éxitos como "Bongo Bong", "Welcome to Tijuana" o "Je ne t'aime plus".

Para Alexia Guermonprez, de 44 años, la música de Manu Chao evoca la "nostalgia" de su adolescencia, una época llena de "alegría de vivir y ganas de cambiar el mundo".

El cantante, nacido en París e hijo del periodista español Ramón Chao, estuvo varios años cultivando un perfil bajo, pero siguió tocando en locales con pequeños aforos, donde él mismo se encarga del precio de la entrada, cercano a sus orígenes en el arte callejero.

Su estilo sigue teniendo la misma marca de los temas que lo hicieron famoso, con letras minimalistas y repetitivas, la mayoría en español, con ritmos cálidos y con canciones que incluyen audios de diversos orígenes.

Su nueva propuesta mantiene su veta de artista comprometido que expone en el tema "Vecinos en el mar", una canción sobre la inmigración escrita con refugiados kurdos en Grecia.

Manu Chao es ante todo "libertad", el dinero no le importa, afirma Alain "Gaston" Rémy, autor del cómic biográfico "De la Mano a Manu Chao".

"Viene del punk, con él fuimos pequeños punks, con él nos convertimos en viejos 'hippies' (...) y engendró jóvenes 'hippies'", agrega.

