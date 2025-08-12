LA NACION

Mañueco agradece la "solidaridad" y el "apoyo" del Rey a los afectados por los incendios en Castilla y León

Mañueco agradece la "solidaridad" y el "apoyo" del Rey a los afectados por los incendios en...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mañueco agradece la "solidaridad" y el "apoyo" del Rey a los afectados por los incendios en...
Mañueco agradece la "solidaridad" y el "apoyo" del Rey a los afectados por los incendios en...Marta Fernández Jara - Europa P - Marta Fernández Jara - Europa P

León/Madrid, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido al Rey Felipe VI "su solidaridad" con los afectados por los incendios en la comunidad y "su apoyo a todos los que luchan contra el fuego".

Así se ha expresado el mandatario castellano y leonés en un mensaje en la red social 'X' tras hablar con el monarca, quien le ha transmitido "su pesar por el voluntario fallecido y su cariño a todas las personas en estos momentos tan duros".

A lo largo de la tarde de este martes, Mañueco había trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del voluntario fallecido en "estos duros momentos".

El hombre trabajaba en el operativo del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y ha muerto este martes debido a las heridas provocadas por las quemaduras. El fallecimiento de este voluntario ha tenido lugar en torno a las 19.17 horas en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la LE-125.

LA NACION
Más leídas
  1. Trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
    1

    Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor

  2. La polémica sugerencia de Trump para la paz en Ucrania que encendió alarmas en Europa
    2

    Donald Trump sugiere que tanto Rusia como Ucrania deberán ceder territorio para lograr la paz

  3. El preocupante movimiento “antiprotector solar” que crece en las redes sociales
    3

    “Una de las armas de prevención clave”: el preocupante movimiento “antiprotector solar” que crece en las redes sociales

  4. De la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano
    4

    En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano

Cargando banners ...