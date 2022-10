Manuel Pellegrini: "Ahorrarse dos partidos es importante"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, hizo hincapi√© en la importancia de cerrar cuanto antes el primer puesto en su grupo de la Liga Europa, lo que puede lograr este jueves ante la AS Roma italiana y le evitar√≠a una ronda de cruces, porque ve "importante" quitarse alg√ļn partido entre semana de los "muchos" que habr√° "entre enero y junio" por la disputa del Mundial de Catar a final de 2021.

"Este a√Īo es distinto, habr√° muchos partidos los mi√©rcoles entre enero y junio, y ahorrarse dos partidos no es fundamental, pero s√≠ importante y es lo que tenemos que intentar asegurar aqu√≠ en casa", se√Īal√≥ Pellegrini este mi√©rcoles en rueda de prensa.

El chileno insisti√≥ en lo "importante de asegurar la clasificaci√≥n", aunque advirti√≥ que este partido ante el conjunto 'giallorosso' no es "decisivo". "Muchos no esper√°bamos llegar a este momento de la competici√≥n con nueve puntos. Buscaremos ganar desde el primer minuto como hacemos en todos los partidos", a√Īadi√≥.

"Espero una Roma con las mismas características que la semana pasada, no creo que vaya a cambiar. Una característica clara de los equipos que dirige Mourinho es que son intensos y complicados al contragolpe. Allí fue un partido parejo, creo que fuimos superiores en la primera parte, sobre todo donde tuvimos ocasiones y jugamos en su campo. Habrá que hacer un partido tan completo si queremos puntuar", detalló el preparador verdiblanco.

Su rival llegará a Sevilla sin el argentino Paulo Dybala, mientras que el Betis no podrá contar con el francés Nabil Fekir. "Para cualquier equipo perder un jugador importante como Dybala o Fekir siempre tiene incidencia, pero la Roma no depende de un jugador, se ha reforzado muy fuerte para hacer cosas importantes y seguro que buscarán un sustituto para tener el nivel de estos partidos", apuntó.

En este sentido, Pellegrini dej√≥ claro que no usar√°n "como una excusa" la ausencia de su centrocampista, del que no puede dar "una fecha de retorno". "No estar√° ni para este jueves ni para el domingo", confirm√≥ el entrenador del Betis, que podr√° contar finalmente con el brasile√Īo Luiz Henrique que no tiene "ning√ļn problema f√≠sico".

