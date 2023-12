El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó "un duro golpe" este jueves al quedar eliminado el conjunto bético en la Liga Europa por la derrota en casa (2-3) ante el Rangers, un momento doloroso porque tenían todo a favor para avanzar.

"No habernos clasificado para la siguiente fase de la Liga Europa aquí en nuestra casa es un golpe duro, un partido muy extraño. Ellos llegaron tres veces al arco y marcaron tres veces, y nosotros llegamos innumerables veces y no pudimos convertir. En ese córner final nos hicieron el tercero y nos desesperamos y descolocamos", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico de los andaluces insistió en esas ocasiones perdidas pero también señaló a los errores atrás en los tantos de un Rangers que sacó del primer puesto al Betis para dejarlo tercero, condenado a jugar la Conference League. "Lo veníamos haciendo bien. No teníamos medios de contención, ni centrales, tuvimos que improvisar a Marc Roca, nos quedamos sin Guido. Hicimos un buen primer tiempo, con goles, con llegadas como para haber liquidado el partido", dijo.

"Es duro el golpe, pero como dije que el punto en Praga era difícil conseguir aquí en casa teníamos que haber asegurado. Vamos a tratar de recuperarnos y retomar la competición europea con la Conference, seguir luchando hasta donde podamos. El Ranger llegó las dos veces muy fácil, ofensivamente hicimos buen partido pero defensivamente dimos el espacio para las contras", comentó.

"Hay que centrarse en la Liga, en la Copa del Rey, y tenemos hasta febrero para jugar la Conference, donde trataremos de llegar lo más lejos posible. En el fútbol hay muchos momentos difíciles. Hemos tenido poco traspiés, pero el de hoy duele porque teníamos todo como para haber continuado en la Liga Europa", terminó.