Manuel Pellegrini: "Estuvo equilibrado, el Barça decide en dos balones detenidos"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó las dos acciones a balón parado en las que el Barça sacó la victoria (1-2) este miércoles en el Benito Villamarín, en un partido "muy equilibrado" que terminó con la gran primera vuelta de los suyos en LaLiga Santander.

"Fue un partido muy equilibrado. Los dos tuvieron oportunidades. En dos balones detenidos, el Barça decide el partido. Los jugadores se quedaron reclamando, la sacaron rápido y nos pillaron mal parados. En el segundo, un córner. Nosotros hicimos un gol, ellos dos, es justo vencedor", dijo en rueda de prensa.

El técnico chileno no entró en la polémica del primer gol, con los béticos reclamando que De Jong no sacó la falta en el lugar de la infracción, y tampoco en la expulsión de Carvalho. "Lo supe recién, no sé cuál es el motivo. Habiendo cerrado una primera vuelta con gran puntaje, si en algo tenemos que mejorar es en las expulsiones precisamente. Nos está lastrando mucho", afirmó

"En el primer tiempo tuvimos ocasiones más claras que en el segundo. No tuvimos muchas llegadas, al Barça le han hecho seis goles en todo el campeonato, no es fácil, teníamos que aprovechar las oportunidades", añadió, explicando el cambio de Fekir porque volvía de lesión y, además, se había dado un golpe poco antes.

Por otro lado, Pellegrini resumió una gran primera vuelta de un Betis que aspira al 'Top 4' de acceso a la Liga de Campeones. "Una muy buena primera vuelta, en puestos europeos, que es lo que aspiramos. Tenemos la ambición y la exigencia de llegar a la Champions", apuntó.

"Mientras mejor sea el rival, por supuesto hay que jugar mejor. Hoy estuvo equilibrado, lo decidieron al final dos balones detenidos. Las matemáticas no son exacta, pero sí repetimos 31 puntos estaremos en zona europea. Hay que tratar de ganar el próximo partido y ya veremos al final de la temporada", terminó.

