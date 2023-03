Manuel Pellegrini: "Hay que creer e intentarlo hasta el final"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, asegur√≥ que lo m√°s importante que deben hacer ante el Manchester United es "creer" e intentar la remontada del 4-1 de la ida de los octavos de final de la Liga Europa "hasta el final", con un Benito Villamar√≠n que estar√° de su lado si les dan argumentos para so√Īar.

"Lo primero y más importante es creer e intentarlo desde el primer minuto hasta el final, haciendo un partido inteligente se puede revertir. Vamos a jugar con nuestro publico, que nos va a apoyar", resumió el técnico en rueda de prensa.

En casa, en esta vuelta de octavos de la Liga Europa, el Betis necesita darle la vuelta al 4-1 adverso de Old Trafford. "Tenemos que hacer un partido inteligente, no querer hacer 3 goles en 5 minutos. Que no nos marquen y buscar siempre la portería contraria sin tener errores. Lo vamos a intentar desde el primer minuto hasta que termine", reiteró.

"La palabra exceso es mala pero las palabras ilusión, exigencia van a ser para mí siempre buenas. Hay que intentarlo desde el primer minuto y si no se consigue no es un fracaso. El United es un equipo de 'Champions' de 5-6 veces nuestro presupuesto y jugadores de más de 80 millones. Lo que no puede no existir es la ambición", destacó Pellegrini.

De la ida, lamentó que el 4-1 no fuera reflejo de lo visto hasta el principio de la segunda parte. "El segundo tiempo de la ida lo dividiría en dos partes, hasta que en tres minutos hubo un golazo por la escuadra. Y ya con 3-1 dominaron. Tenemos que no cometer los errores que nos costaron dos goles allí y repetir lo bueno que hicimos allí, sobre todo en el primer tiempo", pidió a sus jugadores.

"La afici√≥n siempre ha sido fundamental para nosotros, anima desde el primer minuto hasta el final. Siempre lo he sentido as√≠. Lo importante es que sientan que se puede remontar a trav√©s del f√ļtbol y de hacer buenas cosas con el bal√≥n y estar intenso en defensa. Tambi√©n entender√°n si nos eliminan, pero que no tengan duda de que el equipo lo va intentar", asever√≥ el chileno.

Y es que, por muy tópico que sea, recordó que "nunca se sabe qué puede pasar". "Sabemos que el United es un gran equipo, será muy difícil y tenemos muy pocas opciones de clasificarnos, pero lo tenemos que intentar desde el primer minuto, y marcar los goles necesarios y jugar bien. Confío en mi equipo y en mi afición", se sinceró.

Europa Press