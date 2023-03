Manuel Pellegrini: "Las dos mejores paradas las hizo Courtois"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, valoró como "justo" el empate de este domingo ante el Real Madrid aunque resaltó que "las dos mejores paradas" las hizo el meta visitante Thibaut Courtois, al tiempo que elogió la manera de competir de su equipo.

"Cuesta encontrar un buen partido cuando es un 0-0 pero fueron dos equipos que buscaron la portería contraria. Ambos defendimos bastante bien. Siendo un empate justo, las dos mejores paradas las hizo Courtois. Ellos también tuvieron un par de remates peligrosos. Si no se puede ganar, no hay que perder. Estuvimos muy aplicados", dijo en rueda de prensa en el Benito Villamarín.

El técnico chileno destacó el buen trabajo de su equipo, en defensa también durante varias fases de asedio visitante, a pesar de las bajas importantes de Canales y Fekir. "El equipo está siempre trabajando para mejorar. Siempre faltan jugadores y los que están son los que tienen que sacar el partido adelante. En la parte competitiva hace tiempo que este equipo lo es, sale a ganar los partidos", apuntó.

"No me parece un Madrid inofensivo. Tuvimos el m√©rito nosotros de no dejarles espacios. Hicimos un trabajo defensivo importante. Cambiar todo lo que hacemos para ganar al Madrid no me va, dentro de lo que hacemos, si somos capaces de superarlos, fenomenal, pero no √≠bamos a cambiar nuestro estilo", a√Īadi√≥.

Además, Pellegrini celebró sus 100 partidos en el Betis con buen sabor de boca. "Muy contento de cumplir 100 partidos, me alegro de que haya sido contra el Real Madrid. Me gustó la personalidad del equipo y no darse por vencido. Cuando faltan 42 puntos es difícil pensar en lo que va a pasar. No creo que uno pueda estar pensando en el futuro sino en el presente", terminó.

Europa Press