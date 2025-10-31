Mapfre aumenta el beneficio por la mejora del negocio en todo el mundo

(Añade detalles sobre segmentos, líneas de negocio y dividendos del párrafo 3)

Por Mireia Merino

31 oct (Reuters) - La aseguradora española Mapfre dijo el viernes que su beneficio neto aumentó un 26,8% en los nueve primeros meses del año, impulsado por un buen comportamiento en todas

la rentabilidad en todas las regiones y líneas de negocio

En España y Portugal, Mapfre obtuvo un beneficio neto de 347 millones de euros, un 22,5% más que los 283 millones de euros de hace un año.

El seguro de automóviles aportó 96 millones de euros de beneficio, frente a los 89 millones del primer semestre, cuando pasó de pérdidas a beneficios tras arrastrar a la empresa a la baja en los años anteriores.

Mapfre también dijo que pagaría un dividendo de 0,070 euros por acción, ligeramente superior al pagado un año antes.

