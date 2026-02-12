Mapfre aumenta un 20% el beneficio pese al impacto de la regulación en Latinoamérica

Por Marta Serafinko y Mireia Merino

12 feb (Reuters) - La aseguradora española Mapfre informó el jueves de un aumento del 19,6% en su beneficio neto anual, hasta alcanzar los 1.080 millones de euros (US$1.280 millones), en unas cifras influidas por el crecimiento de su negocio de seguros no vida y la reducción de los ajustes por hiperinflación, a pesar de los impactos regulatorios en Latinoamérica y los costes extraordinarios.

El consejo de administración propondrá un dividendo bruto final de 0,11 euros por acción, lo que eleva el pago total para 2025 a 0,18 euros por acción, un 12,5% más que hace un año, según informó Mapfre en un comunicado.

(1 dólar = 0,8425 euros)