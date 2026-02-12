Mapfre aumenta un 20% el beneficio pese al impacto regulatorio en Latinoamérica

(Reescribe añadiendo detalles y contexto en todo el texto, ajusta titular)

Por Marta Serafinko y Mireia Merino

12 feb (Reuters) - La aseguradora española Mapfre informó el jueves de un aumento del 19,6% en sus beneficios anuales, ya que el crecimiento del negocio de seguros no vida y los menores ajustes por hiperinflación ayudaron a amortiguar los impactos regulatorios en Latinoamérica y los costes extraordinarios.

El beneficio neto de la empresa fue de 1.080 millones de euros (US$1.280 millones) el año pasado, frente a los 901,6 millones de euros de 2024. Las primas aumentaron un 3,6%, o un 7,8% a tipos de cambio constantes, hasta alcanzar la cifra récord de 29.140 millones de euros.

La región de Iberia fue la que más contribuyó a los beneficios de Mapfre, con un aumento del 22,7% hasta los 450,2 millones de euros, impulsados por el crecimiento de las primas y la mejora del ratio combinado de no vida, gracias al aumento de los precios y a unas medidas de suscripción más estrictas en el negocio de los seguros de automóviles.

El ratio combinado de no vida del grupo, una medida clave de la rentabilidad de una aseguradora, mejoró hasta el 92,2% desde el 94,4% del año anterior. Un ratio combinado inferior al 100% significa que la compañía gana más en primas de lo que paga en siniestros.

Los ajustes por hiperinflación tuvieron un impacto negativo de 31 millones de euros en el resultado anual, frente a los 60 millones de euros de 2024. En Latinoamérica, Mapfre registró un impacto negativo de 94 millones de euros debido a los cambios fiscales en México y al aumento del salario mínimo en Colombia.

Mapfre también había señalado anteriormente unos costes extraordinarios de 78,6 millones de euros relacionados con cargos no monetarios derivados de una reducción del valor de sus activos en México y ajustes contables fiscales en Italia y Alemania.

El consejo de administración propondrá un dividendo bruto final de 0,11 euros por acción, lo que eleva el pago total para 2025 a 0,18 euros por acción, un 12,5% más que hace un año, según informó Mapfre en un comunicado.

(US$1 = 0,8425 euros) (Información de Marta Serafinko y Mireia Merino en Gdansk, edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Jorge Ollero Castela)