Mapfre Economics ve positivo el acuerdo arancelario con EE.UU., al no ser tan lesivo como se había planteado

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El Servicio de Estudios Económicos de Mapfre, Mapfre Economics, ha calificado de "positivo" el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos (EE.UU.) para resolver su disputa comercial sobre el aumento de aranceles, con el establecimiento de gravámenes del 15% para productos europeos. "Nosotros somos optimistas, en el sentido de que creemos que el acuerdo final no será tan lesivo como se planteaba inicialmente", han manifestado desde Mapfre Economics, para luego añadir que, hasta la fecha, "el efecto de los aranceles que ya se han aplicado ha sido, en cierta medida, limitado y no ha presentado unas evidencias de disrupción real en la economía". No obstante, han reconocido, sobre todo en las cifras del primer trimestre, tanto de EE.UU., de la Eurozona, como de otros socios, algunos "movimientos atípicos", lo que se debe "a movimientos preventivos del sector privado, que han tratado de anticiparse a los posibles efectos con compras atípicas que ampliasen los inventarios y permitiesen ganar tiempo a lo que podría ser una traslación de costes en el futuro". "Otro factor positivo para esta reducción de la incertidumbre es que, hasta la fecha, no ha habido una escalada ni represalias por parte del resto de países, más allá de las iniciadas por China y que tampoco se ubican en el umbral de riesgo alto", han señalado desde el servicio de estudios. En cuanto al punto que compromete al bloque europeo a realizar inversiones adicionales, así como adquisiciones de energía y armamento, desde Mapfre Economics expresan que esto provocará que "parte de esa inversión se trasvase a EEUU". Déficit agravado por reforma de rebaja fiscal Por otra parte, Mapfre Economics ha apuntado que dichos ingresos arancelarios no compensarán el déficit de EE.UU., agravado aun más por la reforma de rebaja fiscal que el Gobierno estadounidense está llevando a cabo, lo que "era el fin último de su propósito". "No creemos que sea suficiente para compensar ese déficit comercial, pero sí para aliviar, y, por lo tanto, puede hacer que sea más benigno en el futuro", han expresado desde Mapfre Economics, que han reconocido que hasta que no conozcan el estado final de esos acuerdos, principalmente con China, que es con quien tiene el principal desequilibrio, "no pueden terminar de dar una cifra exacta de cuánto va a reducir ese déficit". Entrando al detalle, desde el servicio de estudios de la aseguradora han adelantado que, a pesar de los ingresos por aranceles, tienen las previsiones de que ese déficit continúe en el rango del 5% o 6% en los próximos años. "Por lo tanto, no creemos que sea suficiente, simplemente hará que sea algo más benigno", han zanjado al respecto. Para terminar, desde Mapfre Economics han querido hacer hincapié en que dichos aranceles "realmente no están afectando de forma negativa al consumo privado, que es un indicador muy importante".