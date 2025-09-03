Mapfre eleva su ratio de solvencia al 208,7% al cierre del primer semestre
Mapfre eleva su ratio de solvencia al 208,7% al cierre del primer semestre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ratio de Solvencia II de Mapfre se situó en el 208,7% al cierre del primer semestre del año, por encima del que presentaba a finales del primer trimestre (205,6%) y del contabilizado al cierre de 2024 (207,4%) según ha informado la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los fondos propios admisibles alcanzaron los 10.290 millones de euros al finalizar junio, de los cuales el 84% son fondos de elevada calidad (Nivel 1). Mapfre considera "muy confortable" la situación de solvencia al contar con un ratio por encima del punto medio del rango de 175%-225% fijado por su consejo de administración. La aseguradora afirma que el ratio mantiene una "gran solidez y estabilidad", apoyado en una "alta diversificación" así como en "estrictas" políticas de inversión y de gestión de activos y pasivos.
Otras noticias de Inversiones
- 1
Un auto que llegaría a la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad
- 2
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
- 3
Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en la Cámara de Diputados
- 4
Messi fue a ver Rocky, la obra de teatro de Nicolás Vázquez, y habló ante el público, que lo ovacionó