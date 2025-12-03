Mapfre emplea a 1.152 personas con discapacidad de 27 países, el 4,2% de la plantilla

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un total de 1.152 personas con discapacidad de 27 países, el 4,2% de la plantilla, trabajaban en Mapfre a cierre de 2024, lo que representa un 5,7% más de personas con respecto al año anterior.

Según ha señalado la aseguradora en un comunicado, el compromiso con la inclusión es un elemento clave de su Plan de Sostenibilidad 2024-2026, que incluye medidas para potenciar la inclusión de este colectivo en la empresa y mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

"Apostamos por la diversidad porque nos beneficia a todos y nos permite sumar todo tipo de talentos y capacidades. Fomentar la diversidad es clave para la competitividad de una compañía", ha afirmado la directora corporativa de Experiencia de Empleado de Mapfre, Anastasia de las Peñas, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este miércoles.

A su juicio, "las empresas comprometidas con la diversidad y la inclusión incrementan la motivación de sus empleados y potencian la creatividad de sus equipos".

ENTORNO LABORAL INCLUSIVO

Mapfre cuenta con una metodología propia para medir el impacto de la integración sociolaboral de las personas con discapacidad que trabajan en la compañía y conocer en qué medida contribuye a mejorar su calidad de vida.

Recientemente, 80 empleados con discapacidad con una antigüedad menor a 3 años de 10 países donde opera el grupo valoraron a través de una encuesta que su integración laboral ha contribuido a mejorar su calidad de vida (con una puntuación de 8,4 sobre 10), gracias al entorno laboral inclusivo que predomina en la empresa.

En la encuesta se evaluaron también dimensiones específicas como el bienestar físico, material o emocional, así como la calidad de sus relaciones interpersonales y sociales y su desarrollo profesional dentro de la compañía.

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO

En España, la compañía ha llevado a cabo distintos programas de integración de personas con discapacidad, como el 'Programa Familiares', a través de Konecta Foundation, que ofrece orientación laboral, a los familiares con discapacidad, de los empleados de Mapfre en España.

El proyecto consiste en un itinerario personalizado para cada persona con discapacidad con el objetivo de aumentar sus posibilidades de inserción laboral. Desde el inicio, ha ofrecido apoyo a 118 familiares de empleados con discapacidad y se han logrado 91 contratos laborales.

La empresa también tiene recogido en su convenio colectivo una ayuda económica para aquellos empleados a los que les sobrevenga una discapacidad igual o superior al 33%, así como ayudas económicas para los empleados que cuenten con familiares con discapacidad a su cargo.

Además, se han impulsado distintas iniciativas de sensibilización, entre las que destacan el Programa Global de Discapacidad de Mapfre 'Miradas sin etiquetas', para generar una cultura sensible a la discapacidad y en el que participaron un total de 13.015 empleados de todo el mundo; charlas, talleres y otras actividades de sensibilización para la plantilla y el Programa Global de Sesgos Inconscientes, que han realizado ya un total de 9.712 empleados de todo el mundo.

Asimismo, en 2024 se realizaron un total de 281 actividades de voluntariado corporativo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

MÁS DIVERSIDAD

Mapfre es firmante de la Carta de la Diversidad, una iniciativa que impulsa la Fundación Diversidad en España con el objetivo de favorecer entornos laborales inclusivos.

Según ha afirmado, desde su adhesión, en 2020, la compañía integra los principios y valores como parte de su estrategia de diversidad, inclusión, equidad y defensa de la igualdad de oportunidades en materia de género, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual o cualquier otra condición social o cultural.

También forma parte de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es contribuir a que las políticas y prácticas de empleo en las empresas incluyan a las personas con discapacidad en todo el mundo e incrementar la conciencia sobre la relación positiva entre la inclusión de la discapacidad y el crecimiento empresarial.