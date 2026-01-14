Mapfre fija las condiciones de obligaciones ordinarias con vencimiento en 2032 y 2036
14 ene (Reuters) - Mapfre SA:
* DIJO EL MARTES QUE FIJÓ LAS CONDICIONES DE UNA EMISIÓN DE OBLIGACIONES ORDINARIAS POR IMPORTE NOMINAL DE 500 MILLONES DE EUROS, QUE DEVENGARÁ UN INTERÉS FIJO DEL 3,125% ANUAL, PAGADERO ANUALMENTE, CON VENCIMIENTO EL 20 DE ENERO DE 2032, Y CON UN PRECIO DE EMISIÓN DEL 99,361% DE SU VALOR NOMINAL
* OTRA EMISIÓN DE 500 MILLONES DE EUROS, QUE DEVENGARÁ UN INTERÉS FIJO DEL 3,625% ANUAL, PAGADERO ANUALMENTE, CON VENCIMIENTO EL 20 DE ENERO DE 2036, Y CON UN PRECIO DE EMISIÓN DEL 99,186% DE SU VALOR NOMINAL
* ESTÁ PREVISTO QUE EL DESEMBOLSO Y CIERRE DE LAS EMISIONES SE PRODUZCA EL 20 DE ENERO DE 2026
