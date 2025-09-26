Mapfre lanza un programa de recompra de acciones de hasta 50 millones de euros
26 sep (Reuters) - Mapfre, SA:
* LANZA UN PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
* EL IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO AL PROGRAMA DE RECOMPRA ES DE 50 millones DE EUROS
* EL PROGRAMA DE RECOMPRA SE INCIARÁ EL 29 DE SEPTIEMBRE Y FINALIZARÁ NO MÁS TARDE DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025
* LA FINALIDAD DEL PROGRAMA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS PLANES DE INCENTIVOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
* EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES PROPIAS ADQUIRIDAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR MAPFRE, SUMADAS AL DE LAS QUE YA POSEAN MAPFRE Y SUS FILIALES, NO PODRÁ SER SUPERIOR AL 10% DEL CAPITAL SUSCRITO DE MAPFRE
