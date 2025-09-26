LA NACION

Mapfre lanza un programa de recompra de acciones de hasta 50 millones de euros

Mapfre lanza un programa de recompra de acciones de hasta 50 millones de euros
26 sep (Reuters) - Mapfre, SA:

* LANZA UN PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

* EL IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO AL PROGRAMA DE RECOMPRA ES DE 50 millones DE EUROS

* EL PROGRAMA DE RECOMPRA SE INCIARÁ EL 29 DE SEPTIEMBRE Y FINALIZARÁ NO MÁS TARDE DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025

* LA FINALIDAD DEL PROGRAMA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS PLANES DE INCENTIVOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

* EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES PROPIAS ADQUIRIDAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR MAPFRE, SUMADAS AL DE LAS QUE YA POSEAN MAPFRE Y SUS FILIALES, NO PODRÁ SER SUPERIOR AL 10% DEL CAPITAL SUSCRITO DE MAPFRE

