Mapfre promueve República Dominicana como ecosistema seguro para la inversión y parques industriales

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Semana Dominicana en España (SEDE), Mapfre, Banco BHD y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana celebraron este martes en Madrid un encuentro empresarial donde se presentaron las ventajas competitivas que posicionan a la República Dominicana como un "destino ideal" para la inversión y el desarrollo de parques industriales. El encuentro, titulado 'RD: Ecosistema confiable para la Manufactura Avanzada y Servicios Globales' y realizado en la sede de la Fundación Mapfre, reunió a representantes de ambas naciones del sector público y privado para analizar los factores que consolidan al país como un "referente regional" de servicios globales. Entre los aspectos más destacados, según detalla Mapfre en un comunicado, figuran su estabilidad macroeconómica, ubicación geográfica estratégica, fuerza laboral en crecimiento y seguridad jurídica.

En la intervención inaugural, el CEO de Mapfre República Dominicana, Andrés Mejía, ha resaltado "el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y la competitividad". "Desde Mapfre, hemos sido testigos de la estabilidad y el crecimiento de esta nación. Nos establecimos hace dos décadas y hemos avanzado junto a su gente, impulsando constantemente iniciativas que fomentan el desarrollo económico y el bienestar social".

El panel central ha contado con la participación de la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas de Iberoamérica y República Dominicana, Claudia Pellerano; el 'chairman' & CEO Haina International Terminals (HIT), Erik Alma; el presidente de SYM Naval, Francisco Lage; y el VP, GSC Engineering de Edwards Lifesciences, Víctor Palma, quienes compartieron sus experiencias liderando empresas de sus respectivos sectores en el país.

También ha intervenido el presidente ejecutivo del Banco BHD, Fidelio Despradel, quien ha destacado "la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento de República Dominicana, como una de las principales fortalezas del país".

Asimismo, el acto ha contado con la participación de otros ponentes, entre los que han destacado el ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, Víctor Bisonó; el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful; el director general de Inteligencia Económica y Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio de España, Juan Luis Gimeno; y la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega García.

Del mismo modo, han participado --entre otras personalidades-- el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana, Francisco Pérez; el presidente honorífico de Semana Dominicana en España, Manuel García Arévalo; el presidente de Semana Dominicana en España, Manuel García Troncoso; y la directora general de Relaciones Externas y Comunicación en Mapfre, Eva Piera.

En la clausura, el CEO internacional de Seguros Mapfre, Eduardo Pérez de Lema, ha subrayado "la relevancia de este tipo de espacios para consolidar la confianza y la cooperación entre empresas dominicanas y españolas, así como la visión de Mapfre para continuar contribuyendo al desarrollo económico sostenible en la región".