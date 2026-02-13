Mapfre Re obtiene la autorización para abrir una sucursal en el estado indio de Guyarat

Por Navneeta Nandan

13 feb (The Insurer) - Mapfre Re ha ‌recibido la aprobación ‌de ⁠la Autoridad de Centros de Servicios Financieros Internacionales de ​India para ⁠abrir ⁠una sucursal en el estado occidental de ​Guyarat, según informó la empresa ‌el viernes.

La unidad de ​reaseguro del ​Grupo Mapfre afirmó que ahora continuará con los trámites previos a la apertura con el gobierno local, con el objetivo de ​comenzar su actividad en el país en las ⁠próximas semanas.

Mapfre Re afirmó que la puesta ‌en marcha, que forma parte de su estrategia de crecimiento en Asia, reforzará su capacidad operativa y le permitirá ofrecer un servicio más ágil, especializado y personalizado ‌a sus clientes en el mercado nacional.

"La autorización ⁠para operar en India significa ‌que estaremos aún más cerca ⁠de nuestros clientes ⁠y que también podremos aprovechar nuestros conocimientos técnicos y nuestra capacidad de suscripción en un mercado con un alto potencial ‌de desarrollo", dijo Miguel ​Rosa, consejero delegado de Mapfre Re. La reaseguradora española recibió la autorización para abrir una sucursal en ‌Pekín en julio de 2024.