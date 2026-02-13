Mapfre Re obtiene la autorización para abrir una sucursal en el estado indio de Guyarat
Por Navneeta Nandan
13 feb (The Insurer) - Mapfre Re ha recibido la aprobación de la Autoridad de Centros de Servicios Financieros Internacionales de India para abrir una sucursal en el estado occidental de Guyarat, según informó la empresa el viernes.
La unidad de reaseguro del Grupo Mapfre afirmó que ahora continuará con los trámites previos a la apertura con el gobierno local, con el objetivo de comenzar su actividad en el país en las próximas semanas.
Mapfre Re afirmó que la puesta en marcha, que forma parte de su estrategia de crecimiento en Asia, reforzará su capacidad operativa y le permitirá ofrecer un servicio más ágil, especializado y personalizado a sus clientes en el mercado nacional.
"La autorización para operar en India significa que estaremos aún más cerca de nuestros clientes y que también podremos aprovechar nuestros conocimientos técnicos y nuestra capacidad de suscripción en un mercado con un alto potencial de desarrollo", dijo Miguel Rosa, consejero delegado de Mapfre Re. La reaseguradora española recibió la autorización para abrir una sucursal en Pekín en julio de 2024.