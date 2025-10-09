Mapfre realizará 100 contrataciones en nuevos centros de España, Colombia y Brasil

Por Navneeta Nandan

9 oct (The Insurer) - Mapfre anunció el miércoles que creará tres centros especializados en España, Colombia y Brasil que funcionarán como centros globales de innovación y desarrollo.

Contratará a más de 100 personas para trabajar en estos centros.

El objetivo de la compañía es ampliar sus capacidades tecnológicas y descentralizar el conocimiento para ofrecer soluciones más rápidas, personalizadas y cercanas en cualquier país en el que opere.

Los operarán bajo un modelo único de operación y desarrollo para acelerar la entrega de soluciones digitales, optimizar procesos y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. El enfoque incluye perfiles en arquitectura, desarrollo de productos, datos, inteligencia artificial y ciberseguridad, según Mapfre. Los equipos están especializados en su ámbito geográfico y proporcionarán conocimiento de cada país junto con un alcance global.