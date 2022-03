MapleStory anuncia la actualización Double Trouble Superstars que incluye la creación de personajes en el universo Yeti x Pink Bean LOS ÁNGELES

Los ángeles--(business wire)--mar. 18, 2022--

MapleStory, el popular MMORPG gratuito de Nexon, ha anunciado hoy la disponibilidad de la última actualización de Double Trouble Superstars. La actualización añade ofertas de creación de personajes en el universo Yeti x Pink Bean para añadir emoción al juego, así como eventos especiales, el Singles y Couples Army ¡y grandes recompensas! Esta actualización también marca la llegada del tan esperado cliente de 64 bits al lanzador de Nexon, por lo que los jugadores deberían ver una mejora en el rendimiento del cliente del juego.

Uno de los eventos más esperados llega a MapleStory: el universo Yeti x Pink Bean. Los jugadores tienen la oportunidad de crear 1 personaje Yeti y 1 personaje Pink Bean en el universo correspondiente, y obtener habilidades que conceden aumentos del 50 % de EXP y un 30 % más de daño contra todos los monstruos. Estos refuerzos no son las únicas recompensas que se ofrecen a los participantes. Al participar en los distintos eventos, como el Monster Punch King Event y el Step Up Event, los jugadores obtendrán grandes recompensas, como el Mega Character Burninator, Growth Potions, Pink Bean/Yeti Titles, Pink Bean/Yeti themed Damage Skins y podrán entrar en las clasificaciones Monster Punch King Event para obtener recompensas de puntos Maple.

Los jugadores no tienen que elegir entre el Yeti y Pink Bean, sino que deben decidir entre el Singles’ Army o el Couples’ Army. Estos ejércitos competirán por construir la estatua más alta; y cada jugador elegirá de qué lado está para ayudar a construir la estatua aportando el material necesario, Spring Energy, que puede obtenerse derrotando a los monstruos o atrapando los corazones que llueven en los mapas de las grandes ciudades durante las fases en solitario y por parejas. Los miembros del ejército recibirán varios objetos del juego, como el Invincible Singles' Army O Loving Couples' Army Item Set, Singles' Army O Couples' Army Damage Skin y Singles' Army O Couples' Army Statue Chair, dependiendo del estado de finalización de sus estatuas.

El evento final será el que los jugadores esperan para acelerar el crecimiento de sus personajes. Los jugadores también podrán obtener la Hasty Hunting Box completando misiones diarias rápidas. Además de las diversas recompensas de esta caja, el simple hecho de abrir una caja permitirá a los jugadores cazar más rápido con Haste Boosters.

Por último, pero no por ello menos importante, MapleStory ofrece una serie de recompensas especiales para los Maplers que jueguen en el servicio de juego en la nube GeForce NOW entre el 25 de marzo y el 29 de abril. Como agradecimiento por jugar en el servicio de juegos en la nube de Nvidia, los Maplers de nivel 30 que se conecten a MapleStory usando GeForce Now recibirán una misión especial "GeForce Now", que les dará una Lil Boo Pet, así como una GFN Event Box para abrir 24 horas después de obtenerla.

Esta actualización también ofrece una importante revisión del cliente del juego, actualizándolo a 64 bits para cualquier lanzamiento desde el lanzador de Nexon. (Los jugadores de MapleStory en Steam deberían poder aprovechar el cliente de 64 bits en un próximo lanzamiento). Double Trouble Superstars ofrece a los jugadores una experiencia de MapleStory más emocionante que nunca.

Acerca de MapleStoryhttps://maplestory.nexon.net

MapleStory es uno de los mayores y más activos MMORPG gratuitos de desplazamiento lateral, con más de 13 millones de jugadores registrados sólo en sus servicios globales, de un total de siete servicios de MapleStory en todo el mundo. Lanzado por primera vez en Norteamérica en mayo de 2005, el juego sigue creciendo y evolucionando junto a su apasionada comunidad desde su lanzamiento hace más de 16 años. Hasta la fecha se han creado más de 274 millones de personajes, lo que haría de MapleStory el 4º país más poblado del mundo.

Acerca de Nexon America Inc.https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

