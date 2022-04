MapleStory celebra su 17.º aniversario con un animado viaje al Bosque floreciente de Arcana

Los ángeles--(business wire)--abr. 28, 2022--

MapleStory, el original MMORPG de desplazamiento lateral y gratuito de Nexon, ha anunciado que la última actualización para celebrar el 17.º aniversario del juego, Blooming Forest (Bosque floreciente), ya está disponible. La actualización trae una sobreabundancia de naturaleza al bosque de Arcana y los espíritus invitan a los Maplers a pasar un rato entre las flores, los árboles, las rocas... ¡e incluso la maleza!

La historia de MapleStory es una historia de longevidad en una época en la que los juegos salen al mercado como setas y desaparecen con la misma rapidez. Lanzado a nivel mundial en 2005, este singular MMORPG de desplazamiento lateral en 2D con un estilo de juego enérgicamente simpático, se ganó legiones de fans, conocidos como Maplers, y una base de jugadores que anhelan un golpe de nostalgia. Ahora, en su decimoséptimo año de historia, MapleStory sigue creciendo, ofreciendo nuevos y emocionantes retos y gratificantes aventuras a Maplers de todas las edades.

Y, para celebrar el 17.º aniversario de MapleStory, ¡los espíritus han traído eventos especiales al bosque floreciente! Los Maplers pueden ganar Blooming Coins (Monedas florecientes) en varias actividades durante los eventos, que luego pueden ser utilizadas en la Blooming Communal Coin Shop (Tienda de monedas comuntaria florenciente) y la Blooming Personal Coin Shop (Tienda de momendas personales florecientes) para obtener valiosos artículos de mejora y cosméticos.

Los Maplers pueden pasar mucho tiempo en el bosque de Arcana participando en eventos y misiones temáticas, entre ellas:

¡No dejes los jardines del bosque de Arcana desatendidos! Mucha diversión y abundantes recompensas esperan a los jugadores de MapleStory en el Bosque floreciente.

MapleStory es uno de los mayores y más activos MMORPG gratuitos de desplazamiento lateral, con más de 13 millones de jugadores registrados sólo en sus servicios globales, de un total de siete servicios de MapleStory en todo el mundo. Lanzado por primera vez en Norteamérica en mayo de 2005, el juego sigue creciendo y evolucionando junto a su apasionada comunidad desde su lanzamiento hace más de 17 años. Hasta la fecha se han creado más de 274 millones de personajes, lo que haría de MapleStory el 4º país más poblado del mundo.

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

