Maquinistas españoles convocan huelga tras los descarrilamientos mortales

MADRID, 21 ene (Reuters) - El sindicato de maquinistas más importante de España convocó el miércoles una huelga nacional para exigir garantías de seguridad para la profesión, después de que tres descarrilamientos en 48 horas provocaron accidentes que dejaron decenas de muertos, entre ellos dos conductores.

Un tren de cercanías descarriló el martes después de que un muro de contención se desplomó sobre la vía durante unas fuertes lluvias cerca de Barcelona, accidente en el que murió el conductor y cuatro pasajeros resultaron heridos de gravedad.

El accidente se produjo después de que dos trenes chocaron el domingo cerca de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, en uno de los peores accidentes ferroviarios de Europa. Entre los 43 fallecidos había un maquinista.

Una gran pieza de maquinaria encontrada cerca del lugar del accidente podría ser el trozo de estructura inferior del tren que faltaba y que los investigadores han estado buscando para determinar por qué se produjo el siniestro, dijeron el miércoles una fuente y expertos.

Un tercer descarrilamiento de un tren en la red regional de Barcelona el martes, que no dejó heridos, fue causado por la caída de una roca sobre la línea durante la misma tormenta, dijo el operador de la red ferroviaria Adif.

"Vamos a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria", dijo el sindicato de maquinistas SEMAF en un comunicado.

SEMAF había advertido a Adif en una carta en agosto del grave desgaste de la vía férrea donde chocaron los trenes, según una copia de la carta a la que tuvo acceso Reuters, indicando que baches, desniveles y desequilibrios de las líneas eléctricas aéreas estaban causando frecuentes averías y dañando los trenes en varias de las líneas de alta velocidad de la red.

La huelga "tiene que ver con las circunstancias anímicas que ahora mismo atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de dos compañeros esta misma semana", declaró a Telecinco el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Asimismo, indicó que intentará persuadir a los maquinistas para que cambien de opinión, ya que dos de los tres descarrilamientos se debieron a las condiciones meteorológicas y no tuvieron nada que ver con el estado de las vías.

DESMONTAJE DEL VAGÓN

Los equipos de rescate que se encontraban en el lugar del accidente de Adamuz hallaron otro cadáver, lo que eleva a 43 el número de víctimas mortales, mientras estaban desmontando el segundo vagón del tren de la operadora estatal Renfe, que contenía su cafetería, informó la Junta de Andalucía en un comunicado.

Durante la noche habían utilizado grúas para retirar del lugar uno de los últimos vagones del tren descarrilado, gestionado por el consorcio privado Iryo.

Puente explicó que el tiempo transcurrido entre el descarrilamiento y la colisión fue de sólo nueve segundos, por lo que los trenes no tuvieron tiempo de frenar. Las autoridades habían dicho anteriormente que el intervalo era de 20 segundos.

Las grabaciones de las llamadas telefónicas entre el conductor del tren Iryo y el centro de control de Madrid sugieren que él y los pasajeros que viajaban en los cinco vagones delanteros no se dieron cuenta inicialmente de que se había producido un choque con otro convoy, dijo Puente.

No fue hasta que bajó del tren para inspeccionarlo y vio los daños en los vagones traseros cuando hizo otra llamada para pedir el envío de ambulancias.

Adif informó el miércoles de la introducción de un nuevo límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona después de que un maquinista denunció el mal estado de la vía en un tramo de 78 kilómetros.

El martes había ordenado a los conductores que limitaran la velocidad debido a la preocupación por el estado de la vía. Su equipo de mantenimiento trabajó durante la noche para inspeccionar la línea y encontró cuatro puntos que deben ser reparados, dijo Adif en un comunicado.

Los trenes que circulan entre Madrid y la ciudad oriental de Valencia también recibieron orden de limitar su velocidad en un tramo de 1,8 kms, afirmó Adif el miércoles.

Los accidentes están provocando el caos entre los viajeros, que buscan alternativas. Los trenes regionales de Cataluña fueron suspendidos el miércoles para permitir la inspección de las vías tras las recientes tormentas.

Renfe publicó una foto de su presidente, Álvaro Fernández Heredia, utilizando un servicio de autobús de sustitución mientras volvía de Adamuz a Madrid.

(Reporte de Corina Pons y Emma Pinedo; escrito por Charlie Devereux; editado en español por Jorge Ollero y Carlos Serrano)