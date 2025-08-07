Maradona: Se dilata el inicio de nuevo proceso

Se trata de Alberto Graig y Pablo Rolón, quienes junto con su colega Alberto Ortolani están a cargo del nuevo juicio contra los supuestos responsables de la muerte de Maradona, tras haber sido anulado el primero debido a un escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, que presidía el tribunal.

Makintach se vio forzada a renunciar al conocerse que había permitido la filmación del proceso para la realización de un documental no autorizado, situación que obligó también a anular en mayo el juicio que había comenzado en marzo en los tribunales de San Isidro, periferia norte de la ciudad de Buenos Aires.

El nuevo proceso, que debería comenzar en el Tribunal Número 7 de esa misma localidad, sufrió ahora una postergación debido al recurso presentado por la defensa de Luque, que recusó a dos de los magistrados al poner en duda su imparcialidad y aduciendo presuntos "intereses personales" en el caso.

Así lo informó el diario Clarín, según el cual los jueces apuntados no hicieron lugar al pedido de la defensa de Luque (que ahora podrían apelar esa decisión) y lo consideraron como una maniobra dilatoria porque no existen elementos concretos para poner en duda su imparcialidad en el proceso.

"La presentación evidencia un propósito meramente dilatorio sustentado en apreciaciones personales, conjeturas y especulaciones carentes de sentido jurídico y orientadas a deslegitimar y entorpecer el avance hacia el juicio en desmedro del principio de celeridad y la buena fe que debe regir el desarrollo del proceso penal", afirmó el juez Graig, citado por ese periódico.

La recusación había sido elevada por Julio Rivas y Francisco Oneto, abogados del neurocirujano Luque, uno de los ocho imputados (siete de los cuales serán juzgados en este proceso) por el fallecimiento de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 como consecuencia de un edema pulmonar agudo debido a un cuadro de insuficiencia cardíaca.

El campeón mundial argentino, de 60 años, se hallaba en una residencia de la localidad de Tigre, en la periferia norte de la ciudad de Buenos Aires, bajo un régimen de internación domiciliaria y aislado de sus familiares, a sólo 22 días de haber sido sometido a una delicada intervención quirúrgica para removerle un hematoma subdural.

Además de Luque, también están imputados por la muerte del astro la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni, así como la enfermera Dahiana Madrid (quien es juzgada en un proceso por separado).

Todos ellos enfrentan posibles condenas de entre ocho y 25 años de cárcel por el delito de homicidio con dolo eventual. (ANSA).