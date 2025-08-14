Maranello recuerda a Enzo Ferrari

Presentes en el tributo estuvieron el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, y autoridades de la comuna de Maranello, donde tiene su sede la fábrica de Ferrari, cuyo fundador supo ser también piloto de carreras de Alfa Romeo en los comienzos de una pasión por el automovilismo que cultivaba desde joven.

Las autoridades comunales depositaron ofrendas florales frente a la tumba del ingeniero, en el cementerio de San Cataldo, en presencia de trabajadores y exempleados de la empresa, así como también de aficionados, mientras que por la tarde se celebraba una misa conmemorativa en la iglesia parroquial de San Biagio, en Maranello.

En un mensaje enviado hace algunos días a Piero, el segundo hijo de Ferrari, el alcalde Mezzetti le recordó que su padre fue "uno de los máximos símbolos de Italia en el mundo, capaz de convocar a los fanáticos del automovilismo en torno a su epopeya".

(ANSA).