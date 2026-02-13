Maratón de Sevilla ofrece aplazamientos hasta 2027 tras las interrupciones ferroviarias

SEVILLA, ESPAÑA, 13 feb (Reuters) - El Maratón de Sevilla se ha visto obligado a realizar cambios de última hora antes de la carrera del domingo, después de que las continuas interrupciones del servicio ferroviario en España dejaran a los corredores varados, por lo que los organizadores han ofrecido a los atletas afectados la oportunidad de aplazar su participación hasta 2027.

El Ayuntamiento de Sevilla y Sportlife, la empresa contratada para organizar el evento, anunciaron la medida, ya que los servicios ferroviarios entre la capital española y Sevilla siguen suspendidos tras

el fatal accidente ocurrido el mes pasado en Adamuz, Córdoba.

La ruta es utilizada por muchos de los 17.000 corredores inscritos, incluidos los que viajan vía Madrid desde Barcelona y otras partes de España.

Antes del inicio de la 41.ª edición del domingo, se guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente y "en señal de solidaridad con sus familiares y amigos".

La carrera de este año ya había alcanzado un récord de 17.000 inscritos, 3.000 más que en 2025, y todos los dorsales se vendieron con meses de antelación.

Se espera que más de 16.500 aficionados y casi 500 atletas de élite se den cita en la línea de salida de lo que los organizadores describen como el maratón más llano y rápido de Europa, un atractivo para quienes persiguen las marcas mínimas para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo.

Los corredores internacionales han dominado las últimas ediciones. En 2025, el etíope Selemon Barega ganó en su debut en maratón con un tiempo de 2:05:15. Barega añadió la corona de Sevilla a un palmarés que incluye el oro olímpico en 10.000 metros en Tokio 2020 y múltiples medallas en campeonatos mundiales y de pista cubierta.

A pesar de su creciente notoriedad, Sevilla opera con una escala financiera diferente a la de otras carreras. El presupuesto para 2026 es de 2,3 millones de euros (US$ 2,73 millones), frente a los 8 millones de la Maratón de Valencia, lo que ha llevado a los organizadores a centrarse en atletas emergentes, corredores de probada eficacia en el recorrido y corredores que dan el salto a la distancia, una estrategia que dio sus frutos con el debut de Barega.

En la carrera femenina del año pasado, otra debutante etíope, Anchinalu Dessie Genaneh, ganó con un tiempo de 2:22:17.

(US$ 1 = 0,8431 euros) (Reporte de Fernando Kallas. Edición de Toby Davis. Editado en español por Daniela Desantis)