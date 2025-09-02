"Marc, by Sofia" es un retrato íntimo de un astro de la moda y la amistad

VENECIA, Italia (AP) — Ni Sofia Coppola ni Marc Jacobs estaban convencidos de que un documental fuera una buena idea. Jacobs no estaba seguro de querer ser el sujeto de uno y Coppola no estaba segura de querer la presión de ser la persona detrás de cámara. Después de todo, era su amigo desde hacía más de 30 años. ¿Y si la película no era buena?

Sin embargo, la idea, que atribuyen a los productores R.J. y Jane Cha Cutler, comenzó a tomar forma. Coppola siempre ha estado interesada en la moda y el proceso creativo. Jacobs sabía que si alguien podía hacerle sentir menos cohibido, sería ella. Y decidieron lanzarse a lo desconocido. Al menos lo harían juntos.

"No había límites", dijo Jacobs en una entrevista reciente, junto a Coppola, con The Associated Press. "Era simplemente como venir tal como eres y obtienes lo que obtienes y así es como va a ser".

"Marc, por Sofia", que tuvo su estreno mundial el martes en el Festival de Cine de Venecia, es un collage evocador, y muy al estilo de Coppola, de las influencias de Jacobs, su biografía y su equipo trabajando en la creación de una colección prêt-à-porter.

"Nunca he hecho algo así donde no hay un plan o un guion", dijo Coppola. "Lo que intentaba hacer era mostrar su proceso creativo alrededor de esta colección y luego entrelazar inspiración y referencias y artistas que colaboraron con él para tener este retrato completo".

UNA PRODUCCIÓN SENCILLA E ÍNTIMA

Fue una producción de muy bajo presupuesto, dijeron. A veces solo era Coppola entrando a la oficina con su propia cámara de mano. A veces su hermano Roman Coppola venía a ayudar. Coppola nunca había hecho un largometraje documental antes y encontró el proceso emocionante, aunque dijo que no está señalando una nueva fase o dirección para ella como cineasta.

También pudo ver algunas de las cosas detrás de escena a las que rara vez tiene acceso, incluyendo estar entre bastidores en un desfile de moda.

"Tuve total libertad, lo cual fue genial. Solo estaba filmando lo que me interesaba", dijo. "Realmente era lo mismo que tomar instantáneas, lo cual no me era desconocido".

Los dos se conocieron a principios de la década de 1990 en Nueva York, cuando Coppola le pidió a su madre si podía ir a ver el desfile de Perry Ellis en el que Jacobs estaba trabajando. Rápidamente congeniaron, uniéndose por amores compartidos por el arte, la música, la moda y el cine, y han colaborado muchas veces, en bolsos, vestidos, comerciales y más. Jacobs ha visitado los sets de sus películas e incluso ha proporcionado ropa para algunos de sus personajes, incluyendo algunos de los abrigos que Scarlett Johansson usó en "Lost in Translation" ("Perdidos en Tokio").

Aunque Coppola quería reconocer su amistad, incluso haciendo un pequeño cameo en su película, tampoco quería que se tratara de ella o incluso de ellos, necesariamente.

El enfoque permanecería en Jacobs.

“No quería que fuera demasiado sobre mí”, dijo Coppola. “Pero quería que se sintiera que es personal y hecho por mí y que soy parte de ello y de esa manera no es solo una entrevista o retrato genérico”.

CON PELÍCULAS ADMIRADAS POR JACOBS

Además de los detrás de escena del diseño de la colección prêt-à-porter Primavera 2024, “Marc, by Sofia” está lleno de referencias cinematográficas y artísticas, con clips de "Hello, Dolly!" ("¡Hello Dolly!"), "All that Jazz" ("El show debe seguir"), "Sweet Charity" ("Dulce caridad") y muchas más de las películas más queridas de Jacobs. Estaba particularmente impresionado de que ella pudiera obtener los derechos para usar los clips.

“Me hizo sentir muy especial. Y no podía imaginar que todas esas cosas se lograran para cualquiera”, dijo Jacobs. “Sentí que estaba bien porque era para Sofia. Eso puede no ser la verdad, pero así es como me gusta pensarlo”.

También incluye algo de biografía, grandes momentos de su carrera y un raro vistazo a la abuela de Jacobs, una figura influyente en su vida con quien vivió de adolescente en Nueva York y quien le inculcó la importancia de cuidar la ropa hermosa. Después del desfile, Coppola y su hermano visitan a Jacobs en su casa donde, en su pijama de seda, él discute su bajón. Le gusta tomar prestada una frase acuñada por su amiga, la cineasta Lana Wachowski, para describir la sensación: Post-art-um.

“Simplemente, sentí que podría haber sido cualquier conversación”, dijo Jacobs. “Nada se sintió como director y sujeto. Tan sólo se sintió completamente fácil”.

Aun así, Jacobs estaba nervioso la primera vez que ella lo proyectó para él. Le preocupaba cómo iba a verse, y sonar, y qué iba a ser.

“En mi típica manera, cuando terminó dije que no me odio después de verlo”, rió Jacobs. “Simplemente pensé que todo se sintió natural. No estaba fingiendo. No había nada sintético o falso o algo así. Así que, ya sea que a la gente le guste o no, sé que simplemente me sentí bien siendo yo y Sofia, ya sabes, viendo eso a su manera”.

