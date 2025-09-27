Marc Márquez, a un paso del 7º título de MotoGP; Bagnaia gana la carrera esprint en Japón

El piloto español Marc Márquez se acercó un poco más este sábado a su séptimo título mundial de MotoGP, tras terminar segundo la carrera esprint disputada en el circuito japonés de Motegi, que ganó el italiano Francesco Bagnaia.

El piloto catalán de Ducati está a punto de coronarse campeón mundial por primera vez desde 2019, y le basta ahora con terminar segundo el domingo incluso si gana la carrera su hermano y rival más cercano, Álex Márquez.

Con este resultado, Marc Márquez amplió su ventaja en el campeonato, al sumar nueve puntos frente a su hermano Álex, quien arrancó en la octava posición y terminó décimo, sin sumar un solo punto.

"El ritmo fue bueno, y cada vez me siento mejor. Mañana tendremos una carrera larga", dijo Marc Márquez, que salió tercero en la parrilla. "No olvidemos que el principal objetivo de este fin de semana es conseguir otro título mundial", remachó.

El italiano Bagnaia, bicampeón del mundo y compañero de Márquez en Ducati, ha tenido una temporada plagada de dificultades, pero mostró su talento en Motegi.

El italiano había conseguido la pole con un tiempo récord en esta pista de 1 minuto y 42.91 segundos en condiciones frescas y secas, y después descolló al conseguir su primera victoria en esprint de la temporada.

"He conseguido mantener el empuje y el control. Es fantástico tener estas emociones", comentó.

El italiano, que ganó tanto el esprint como el Gran Premio en Japón el año pasado, tomó distancia del español Joan Mir al inicio de la carrera y desde ahí aceleró durante las 12 vueltas.

Durante la carrera esprint, Marc Márquez fue adelantado por Pedro Acosta, el piloto español de KTM, en la primera vuelta, lo que lo dejó relegado en cuarta posición. Pero con tesón logró rebasar a Mir y a Acosta para cruzar la meta en segunda posición.

El vigente campeón mundial, el español Jorge Martín, y Marco Bezzecchi tuvieron una carrera accidentada y sufrieron duras caídas en la primera curva. Martín se partió la clavícula derecha, según anunció poco después su equipo Aprilia.

Jack Miller, de Pramac, también se cayó al final de la carrera.

Márquez ha mostrado una forma excepcional esta temporada y tiene 11 victorias en Grandes Premios. Sus 512 puntos en el campeonato ya son un récord para un piloto de MotoGP en una sola temporada.

