Marc Márquez: "Ahora mismo es difícil convencer a pilotos para que vengan a Honda"

El piloto español Marc Márquez reconoció que "ahora mismo es difícil convencer a pilotos" para que fichen por su equipo, el Repsol Honda, tras unos años complicados en el que la marca japonesa no está atravesando su mejor momento de resultados y rendimiento.

"Ahora mismo es difícil convencer a pilotos para que vengan a Honda. Lo bueno es que no hay nadie con una venda en los ojos, todo el mundo es realista y ve el problema. Yo les he dicho que no crean que cambiando pilotos se va a solucionar el tema", comentó Márquez durante su paso por el espacio 'Carlpool' de 'DAZN'.

En esta temporada, la marca japonesa no ha renovado su contrato a Pol Espargaró para la próxima temporada y ahora se especula con que Joan Mir, actualmente en Suzuki, que dejará el campeonato a partir de 2023, podría ser quien se suba a esa moto para los próximos años.

Sin embargo, el de Cervera pide tranquilidad para revertir la mala situación del equipo. "Honda no está perdida, pero está en un momento en el que sería muy fácil entrar en pánico. Y cuando entras en pánico en una empresa tan grande, con un equipo, se toman decisiones 'en caliente', rápidas, que luego te puedes arrepentir", aseguró.

Para este curso, el objetivo del catalán es claro, poder correr alguna de las carreras que quedan. "Quiero competir antes de que se acabe la temporada pero, si no se puede porque me dicen los doctores que no se puede, no se competirá antes de que acabe la temporada", explicó.

En lo que va de temporada, el nueve veces campeón del mundo solo ha podido disputar seis carreras por sus nuevos problemas el hombro que se dañó en Jerez en 2020 y que apenas le ha dejado competir desde entonces, aunque podría reaparecer para probarse en Misano la semana que viene durante el Gran Premio de San Marino.

"Las palabras 'Retírate ya' las he leído y yo digo: 'Me retiraré si me sale de los...'. Sabré yo si lo dejo o no, de momento soy la Honda con más puntos en el campeonato. Me duele leer esa frase, pero he aprendido que las redes sociales las uso para informar a los míos", zanjó Márquez.