Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP por séptima vez, en breve
El piloto español Marc Márquez (Ducati), campeón del mundo por séptima vez en...
El piloto español Marc Márquez (Ducati), campeón del mundo por séptima vez en MotoGP, en breve:
Nombre: Marc
Apellido: Márquez
Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1993 (32 años)
Lugar de nacimiento: Cervera (España)
Nacionalidad: española
Estatura: 1,69 m
Peso: 65 kg
Escudería: Ducati
Número: 93
-- Carrera en MotoGP
Campeón del mundo en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025
73 victorias, 125 podios, 74 pole position en 206 Grandes Premios disputados
Debut en 2013 en Gran Premio de Catar (3º)
Primera victoria: Gran Premio de las Américas (2013)
Clasificación final en Campeonato del mundo de pilotos: 1º (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025), 3º (2015, 2024), 7º (2021), 13º (2022), 14º (2023)
-- Carrera en Moto2
Campeón del mundo en 2012
16 victorias, 25 podios, 14 pole position en 32 Grandes Premios disputados
Debut en 2011 en GP de Catar (abandono)
Primera victoria: GP de Francia (2011)
Clasificación final en Campeonato del mundo de pilotos: 1º (2012), 2º (2011)
-- Carrera en 125cc (hoy denominado Moto3):
Campeón del mundo en 2010
10 victorias, 14 podios, 14 poles position en 46 Grandes Premios disputados
Debut en 2008 en GP de Portugal (18º)
Primera victoria: GP de Italia (2010)
Clasificación final en el Campeonato del mundo de pilotos: 1º (2010), 8º (2009), 13º (2008)
Récords:
. Campeón del mundo más joven en MotoGP a los 20 años y 266 días (GP de Valencia en 2013)
. Vencedor más joven de un Gran Premio en MotoGP a los 20 años y 63 días (GP de las Américas 2013)
. Cuarto piloto en ganar el título en tres categorías diferentes tras Mike Hailwood, Phil Read y Valentino Rossi
. Victorias en una temporada: 13 en 2014
. Victorias consecutivas en una temporada: 10 en 2014 (como Giacomo Agostini en 1968, 1969 y 1970 y Michael Doohan en 1997)
. Victorias entre todas las categorías: 99
. Pole position entre todas las categorías: 102
. Pole position en una misma temporada: 13 en 2014
