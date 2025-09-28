Marc Márquez conquista su 7ª corona de MotoGP

El piloto español Marc Márquez conquistó este domingo su séptima corona en la máxima categoría del motociclismo al acabar segundo en el Gran Premio de Japón, en el circuito de Motegi, quedando a un solo título del legendario Giacomo Agostini.

A sus 32 años y tras un lustro en el que acumuló problemas físicos y un cambio de escudería, de Honda, con la que había ganado sus seis títulos anteriores entre 2012 y 2019, a Ducati, Márquez vuelve a reinar en MotoGP tras una temporada de dominio casi absoluto.

"No consigo ni hablar", dijo el piloto catalán, ahogando las lágrimas de la emoción.

"Solo quiero disfrutar el momento. Es cierto que fue muy difícil. Estoy sorprendido conmigo mismo".

En la carrera de este domingo, ganada en Motegi por su compañero de Ducati Francesco Bagnaia, le bastaba con llegar segundo incluso si se imponía su hermano Álex, su más cercano rival.

Álex Márquez terminó sexto, tras salir de la octava posición en la parrilla de salida.

Con este séptimo título en la máxima categoría del motociclismo (más otros dos en 125 cc y Moto2 al inicio de su carrera), Márquez iguala al que fuera su gran enemigo, Valentino Rossi, y queda a uno solo de Agostini.

En títulos absolutos, a Márquez aún le queda un largo camino para igualar los 15 de Agostini o los 13 de su compatriota Ángel Nieto, logrados en el siglo pasado, cuando los pilotos combinaban y competían en diferentes categorías simultáneamente.

Bagnaia, el ganador del día

El italiano Bagnaia, bicampeón del mundo y ganador de la carrera esprint del sábado en Japón, salió en pole position y se mantuvo en cabeza en la primera curva, con Márquez firme en tercera posición.

El piloto catalán rebasó a Pedro Acosta para colocarse segundo poco antes del ecuador de la competición, y a partir de ahí mantuvo el ritmo hasta cruzar meta.

Bagnaia se llevó un susto cuando empezó a ver humo salir de su Ducati, a nueve vueltas del final.

El italiano no se arredró y se mantuvo al frente para anotarse su segundo GP de Japón consecutivo. El español Joan Mir (Honda) terminó tercero, y Marco Bezzecchi, de Aprilia, cuarto. El hasta ahora vigente campeón del mundo de MotoGP, el madrileño Jorge Martín, no pudo competir después de romperse la clavícula derecha el sábado al caerse junto con su compañero Bezzecchi. - Dominio casi absoluto - Con un estilo mucho menos agresivo que en sus comienzos, fruto también de los problemas físicos que acumuló en los últimos años, Márquez cimentó su 7º campeonato de MotoGP en un dominio casi absoluto, lo que le ha permitido ganar el Mundial cuando aún quedan cinco carreras para el final. El piloto de Cervera ha ganado 11 Grandes Premios de los 16 disputados, con ocho poles-positions y sólo quedó una vez fuera del podio, precisamente en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez a finales de abril. Su superioridad fue incluso mayor en las carreras esprints de los sábados -que dan la mitad de puntos que el domingo-, donde sólo dejó escapar tres veces la victoria, incluida la de Motegi, donde fue segundo tras Francesco Bagnaia. En total sumó 10 dobletes (esprint y gran premio), siete de ellos consecutivos, entre Aragón y Hungría, imbatido de primeros de junio a finales de agosto. Con 512 puntos antes de llegar a Motegi y 182 de ventaja sobre su hermano Álex Márquez, sólo necesitaba salir de Japón con 185 puntos de renta para asegurarse el campeonato. "Todos estos resultados no son más que la consagración de un campeón redescubierto", destacó el patrón de Ducati, Luigi Dall'Igna. Más de 2100 días de su última coronación, el mayor de los hermanos Márquez vuelve a reinar. Misión cumplida. "Marc ha puesto a todos nerviosos; cuanto más ves lo que hace, más te desanimas", aseguró el expiloto italiano Andrea Dovizioso a *La Gazzetta dello Sport* para explicar la actitud de sus rivales. Con su regreso a la cima, Márquez se ha ganado el respeto de todos, incluso también de los tifosi, devotos de Rossi y que acusaban al español de haber ayudado a su compatriota Jorge Lorenzo a ganar el título en 2015 en detrimento de su ídolo. "Tenemos que inclinarnos ante él y no abuchearlo", declaró el propio Agostini tras el triunfo de Marc en San Marino, el circuito de Rossi, que celebró mostrando su mono como en su día festejó Lionel Messi un triunfo ante el Real Madrid enseñando el nombre de su camiseta a los aficionados del Santiago Bernabéu. El mejor piloto de la historia, con 15 títulos, ocho de ellos en la máxima categoría, lo tiene claro: "Marc es capaz incluso de batir mi récord de campeonatos". mcd/avl/mas