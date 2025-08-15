Marc Márquez domina los ensayos clasificatorios del GP de Austria

Marc Márquez, líder del Mundial de MotoGP, firmó el viernes el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Austria, decimotercera cita de la temporada, en el circuito Red Bull Ring.

Con su Ducati, el gran dominador de la temporada superó a su compatriota español Pedro Acosta (KTM) y a su compañero de equipo italiano Francesco Bagnaia, vencedor de las tres últimas ediciones de este Gran Premio con Ducati.

Márquez, seis veces campeón mundial de la categoría reina, buscará el domingo una sexta victoria consecutiva en un Gran Premio este curso. En Austria, eso sí, nunca antes consiguió subir a lo más alto del podio.

Segundo de la general del Mundial a 120 puntos de su hermano, Álex Márquez terminó en estos ensayos en el cuarto puesto con su Ducati-Gresini.

Estos ensayos clasificatorios tienen importancia porque los pilotos que firmaron los diez mejores cronos acceden directamente a la Q2, la segunda manga de la sesión de clasificación del sábado, que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera esprint de ese día y de la del Gran Premio del domingo.

Los demás tienen que pasar por la repesca de la Q1 en el inicio del sábado. Allí tendrá que ir el francés Fabio Quartararo, apenas decimocuarto este viernes, y el vigente campeón mundial español Jorge Martín, decimosexto.

En el marco de este Gran Premio de Austria, que marca el regreso del campeonato tras la pausa de mitad de temporada, los organizadores anunciaron la creación de una competición de Harley-Davidson.

El anuncio tiene lugar unas semanas después de la oficialización de la compra de la MotoGP por el grupo estadounidense Liberty Media, que ya es dueño de la Fórmula 1.

Ese nuevo campeonato se disputará en seis de las 22 citas del calendario de la MotoGP de 2026, con la ambición de atraer a nuevos públicos.

-- Resultados de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Austria de MotoGP, disputado el viernes en Spielberg:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 1:28.117 (C)

2. Pedro Acosta (ESP/KTM) à 0.228 (C)

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.268 (C)

4. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.318 (C)

5. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.402 (C)

6. Joan Mir (ESP/Honda) 0.577 (C)

7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.579 (C)

8. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.648 (C)

9. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.652 (C)

10. Brad Binder (RSA/KTM) 0.728 (C)

11. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.749

12. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.760

13. Luca Marini (ITA/Honda) 0.821

14. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.898

15. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.941

16. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.949

17. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.043

18. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1.352

19. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 1.516

20. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 1.670

21.

Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 2683